Eilses kvalifikatsioonis 111 meetrit hüpanud Nurmsalu sai täna kirja vaid 103,5 meetrit (87,4 punkti) ning suutis edestada viit meest. Nõmme hüppas 106 meetrit ja sai 89,1 punkti.

Kraft asus liidriks juba avavoorus, kui teenis 127,5-meetrise hüppe eest 139,6 punkti. Teises voorus lisas ta samuti 127,5 meetrit ja võttis 279,3 punktiga kuldmedali. Sarnaselt väikese mäe võistlusele sai ka täna hõbeda sakslane Andreas Wellinger (127,5 ja 129m, 278p). Kahte paremat jäi lahutama 1,3 punkti.

Pronksi teenis suurel mäel tänu võimsale teise vooru hüppele - 131 meetrit - poolakas Piotr Zyla (276,7p). Avavooru järel kolmas olnud norralane Andreas Stjernen (276,1p) jäi esimesena medalita. Esikümnes oli koguni neli poolakat ja kolm norralast (Tulemused).

Lahti MM: Suusahüpete suur mägi

Avavooru liider, austerlane Stefan Kraft lendab 127,5 meetrit ja võtab 279,3 punktiga Lahtis teise kuldmedali! Hõbe sakslane Andreas Wellinger ja pronks poolakas Piotr Zyla.

Sakslane Andreas Wellinger uueks liidriks - 129 meetrit ja kokku 278 punkti.

Veel jäänud avavooru kaks paremat.

Norralane Andreas Stjernen teiseks (129m, 276,1p). Piotr Zyla jäi liidriks 276,7 punktiga.

Ikka Piotr Zyla juhib Anders Fannemeli ees.

Kamil Stoch hüppab 145,5 meetrit ja läheb neljandaks.

Dawid Kubacki ei suuda enamat kui viiendale kohale minemist.

Poolakas Piotr Zyla lendab lausa 131 meetrit! Kindlalt liidriks 276,7 punktiga.

Jäänud on veel avavooru viis paremat.

Peter Prevc ei suuda enamat kolmandale kohale tõusmisest.

Norralane Anders Fannemel lendab 127 meetrit ja liidriks 268,9 punktiga. Järgnevad Kot ja Tande.

Uueks liidriks tõuseb poolakas Maciej Kot - 126,5 meetrit ning punkte kokku 266,9 punkti.

Norrakas Daniel Andre Tande läheb 129,5-meetrise hüppe ja kokkuvõttes 261,3 punktiga kindlalt liidriks.

Teise vooru kümnes hüppaja, austerlane Manuel Fettner lükkab Damjani liidrikohalt - 122,5 m ja kokku 242,7 punkti.

Jernej Damjan hüppas 120 meetrit (232,2p) ja läheb liidriks.

Teine voor on alanud.

Poolakas Kamil Stoch lõpetab avavooru 127,5-eemtrise hüppega (136,7 punkti) ning on neljas. Esikolmik: 1. Stefan Kraft (127,5m, 139,6p), 2. Andreas Wellinger (127,5m, 138,7p), 3. Andreas Stjernen (129,5m, 137p). Martti Nõmme sai 44. ja Kaarel Nurmsalu 45. koha.

Austerlane Stefan Kraft hüppab 127,5 meetrit ja tõuseb 139,6 punktiga liidriks.

Sakslane Andreas Wellinger uueks liidriks 127,5 meetri ja 138,7 punktiga. Nõmme on hetkel 40. ja Nurmsalu 41.

Peter Prevc läheb neljandaks - 128 meetrit ja 134,6 punkti.

Norrakad on hoos - Andreas Stjernen uueks liidriks. Temalt 129,5-meetrine hüpe, mis tõi 137 punkti. Esiviisikus kolm norralast.

Uus liider on poolakas Dawid Kubacki - 128,5 meetrit ja 136,6 punkti. Teine Forfang (132,5p) ja kolmas Leyhe (132,2p). Nõmme on 37 hüppaja järel 31. ja Nurmsalu 32. kohal. Edaspääsulootus on juba kustunud.

Sakslane Stephan Leyhe teeb suurepärase hüppe - 125 meetrit - ning kaotab liider Forfangile vaid 0,3 punktiga.

11. kohal asuv Janne Ahonen on taganud pääsu teise vooru. Hetkel on tornist tulnud 32 meest ning Nõmme on 26. ja Nurmsalu 27. kohal.

Kui avavoorus on hüpanud on 29 meest, on Nõmme 23. ja Nurmsalu 24. kohal.

Norrakas Johann Andre Forfang läheb kindlaks liidriks 127-meetrise hüppega (132,5 punkti). Nõmme on 23 hüppaja järel 17. ja Nurmsalu 18.

Kui 20 meest on hüpanud, jätkab liidrina Vassiljev, Nõmme on 14. ja Nurmsalu 15. kohal.

Vanameister Janne Ahonen lendab 115 meetrit (111,9p) ning läheb neljandaks. Nõmme on langenud 12. ja Nurmsalu 13. kohale, kui tornist on tulnud 18 meest.

Uueks liidriks kerkib Dmitri Vassiljev 120-eemtrise hüppega (115 p). Nõmme on 15 hüppaja järel üheksas ja Nurmsalu kümnes. Äärmiselt ebatõenäoline, et meie mehed teise vooru 30 parema hulka pääseksid.

Kui tornist on tulnud 12 meest, on Nõmme seitsmes ja Nurmsalu kaheksas.

Liider on hetkel soomlane Antti Aalto, kes teenis 115-meetrise hüppe eest 109,3 punkti.

Nurmsalu hüppas vaid 103,5 meetrit (87,4p) ja kaotab ka Nõmmele. Kaheksa hüppaja järel on Nõmme viies ja Nurmsalu kuues.

Kui hüpanud on kuus meest, on Nõmme neljas.

Võistlus on alanud! Nõmme hüppas 106 meetrit ja saab 89,1 punkti.

Proovivoorus hüppas Numsalu 104,5 meetrit ning oli 44., Nõmme lendas täpselt 100 meetrit ja oli 48.

