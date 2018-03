Nurmsalu Eesti meistrivõitluste viiendast kohast: selja taha jäänud meestel ei tasuks kõva häälega rääkida, et nad suusahüppajad on

Täna Otepääl toimunud Eesti suusahüpete meistrivõistlustel sai absoluutklassis viienda koha karjääri juba lõpetanud Kaarel Nurmsalu.

26-aastane Eesti edukamaid mägikotkaid pidas resultaati oma tänast treenitust arvestades igati loogiliseks. "See, et osad mehed mulle ära teevad, oli igasuguse loogika järgi selge. Ma olen 15 kilogrammi raskem kui ideaalis peaks olema. Venitasin vana võistluskombe selga. Nii palju, kui ruumi oli, lasin suuremaks teha. Eraldi investeeringut võistlusriietesse ei teinud," kommenteeris Nurmsalu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Eesti meistriks krooniti Artti Aigro, kelle hüpped kandusid 100 ja 97,5 meetrile (266 punkti). Hõbe kuulus Kevin Maltsevile (95,0 + 97,5 m, 256 p), pronks Martti Nõmmele (95,0 + 96,0 m, 252,5 p). Nurmsalu ette mahtus veel vaid Kristjan Ilves (95,0 + 95,5 m, 250 p). Ehitustarvete firma Ramirendi müügijuht lendas 94,5 ja 93 meetrit ning sai 243,5 punkti.

Esikümnesse jõudsid veel Ivo-Niklas Hermanson, Karl-August Tiirmaa, Taavi Pappel, Andreas Ilves ja Han Hendrik Piho. Amatöörsportlane Nurmsalu tegi talle alla jäänud meeste suunas terava torke: "Neil, kes minu selja taha jäid, ei tasu kõva häälega rääkida, et nad suusahüppajad on."

"Minu tehniline pool on võrreldes sporditegemise aegadega suhteliselt sama. Vahe on selles, et kui muidu tõusid õhku ja said suusad ja kombinesooni toimima, siis täna läksin nagu kuum nuga läbi sulavõi - aerodünaamika annab ikka soovida. Sellegipoolest ma räigelt nautisin hüppeid! Ning mul on siiralt hea meel, et kutid mulle nii pikalt ära tegid."

Homme ka kahevõistluse stardis

Tänaseks tööellu sukeldunud Nurmsalu Eesti meistrivõistlusteks spetsiaalselt ei valmistunud, tegi vaid mõned treeninghüpped nädal varem. "Kümme treeninghüpet ja võistlema! Füüsilist trenni pole samuti teinud, murdmaad olen sel talvel aga 300 kilomeetrit sõitnud, mistõttu ootan homset kahevõistlust hoopis suurema põnevusega!" sõnas ta.

Kui tuuleolud keerukamaks peaksid osutuma (täna protokolli järgi 4-5 m/s), siis starditakse homme kahevõistluse Eesti meistrivõistlustel tänase esimese vooru hüpete järgi. Homme stardis olevatest meestest läheks Nurmsalu siis murdmaarajale liidrina, sest Kristjan Ilves võitleb väikse haigusega ja kavatseb homsest stardist loobuda.

"Homseks lubab päris korralikku tuult, mis tähendab, et hüppeid äkki ei olegi. Nendest meestest, kes kahevõistlust teevad, oleksin tänase esimese hüppe tulemuste põhjal teine, aga Kristjan tõenäoliselt starti ei lähe. Võin kulla peale välja minna!" naljatles Nurmsalu.