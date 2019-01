Nordica lennuga Eestisse reisinud MK-sarja tippe ähvardab Otepää etapilt eemalejäämine

Kui austerlased ise tulid Münchenist Nordica otselennuga Tallinnasse, siis segastel asjaoludel nende pagasit lennukile ei pannud - praeguseks on nende suusad jõudnud hoopis Frankfurti ning keegi ei tea, kuidas nad sealt Otepääle jõuavad.

Tänases kvalifikatsioonis austerlased seetõttu võistelda ei saa. Põhivõistlusel saaksid nad ilmselt erandkorras siiski hüpata, kui nende suusad õigeks ajaks kohale jõuavad. Õhus on aga teoreetiline variant, et austerlased jäävad üldse põhivõistluselt eemale - seda juhul, kui homse põhivõistluse hüppevoor peaks ilma või mõne muu põhjuse tõttu ära jääma ning arvesse tuleks võtta tänaseid tulemusi.

Austria kahevõistlejatest on Otepääl üles antud Mario Seidl, Franz-Josef Rehrl, Martin Fritz, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer, Philipp Orter ja Paul Gerstgraser, Seidl hoiab sealjuures MK-sarjas neljandat, Rehrl viiendat kohta.

Nordica poolt teatati Delfile, et Müncheni lennujaamaga on sel teemal ühendust võetud ning juhtunu kohta on algatatud uurimine.