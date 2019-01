Nordica ei olnud Austria kahevõistlejate lennuäparduses süüdi: sportlased tegid piletite ostmisel ise vea

Nimelt selgitas Nordica pressiesindaja Toomas Uibo, et koostöös Müncheni lennujaamaga selgitati välja, et kahevõistlejate suusad jäid Tallinnasse suundunud lennuki pealt maha suhteliselt proosalisel põhjusel: austerlased ei olnud piletit ostes ega ka hiljem teada andnud, et nende lisapagas on ülemõõduline.

"Oleme praeguseks saanud vastused. Teema on selles, et nendel inimestel, kelle suusad maha jäid, ei olnud broneeringus märgitud, et nende lisapagas on selliste mõõtmetega. Märgitud oli küll, et nad võtavad lisapagasi kaasa, kuid sellisel pagasil on kindlad mõõdud," selgitas Nordica pressiesindaja Toomas Uibo Delfile.

"Kui pagas on ülegabariidiline, siis õige protseduur on selline, et pileti ostja peab sellest minimaalselt 24 tundi enne väljalendu lennufirmat teavitama. Seda antud juhul ei tehtud."

Uibo sõnul on lennufirmat antud juhul vale süüdistada, tuues lihtsa näite. "Mitte ükski lennufirma ei saa garanteerida pagasivedu, kui näiteks saabub 20 inimest ette teatamata ratastoolidega tund aega enne lendu lennujaama. See on võimatu! Sellepärast ongi olemas reeglid, kuidas ülegabariidilise pagasi korral toimida."

Nordica kõneisiku sõnul oli samal lennul ka teisi kahevõistlejaid, kelle pagas oli õigesti märgitud ning jõudis kenasti Tallinnasse kohale. "Muidugi vastutab lennufirma selle eest, et pagas sihtkohta kohale jõuaks, aga need inimesed ei ole antud hetkel märkinud oma pagasit vastavaid reegleid järgides."