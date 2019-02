Noorte olümpiafestivalil on Eesti iluuisutajad vabakava järel teisel ja viiendal kohal

Eva-Lotta Kiibuse lühikava hindasid olümpiafestivali kohtunikud 54,21 punktiga, mis oli päeva viies tulemus. Esikohal on Venemaa uisutaja Anna Shcherbakova 72,57 punktiga, teisel itaallanna Lucrezia Beccari 58,91 punktiga ning kolmandal ukrainlanna Anastasiia Arkhipova 58,58 punktiga. „Täna tegi Eva-Lotta elementide poolest maksimaalse soorituse. Hüpped olid puhtad ning piruetid ja sammud hinnati esmakordselt kõrgeima ehk neljanda tasemega. Sõiduks võttis ta ennast täiesti kokku ning suutis puhtalt sooritada ka raskemad kohustuslikud elemendid nagu kolmekordne flip, kolmene rittberger kahese toeloopiga, 2,5-kordne axel. Meie jaoks on ka esituse seisukohast oluline, et kava räägiks mingit lugu ning see õnnestus hästi,“ rääkis sportlase treener Anna Levandi. Skenderija olümpiahallis kõlanud Ruja „Tangole“ koreograafia teinud Anton Brashai lühikava oli inspiratsiooni saanud mitmetest olulistest Eestiga seotud aastapäevadest, mida lõppenud ja alanud aastal tähistatud on – EV100, Rein Rannapi 50 aastat professionaalse muusikuna ning saabuv Estonia huku 25. aastapäev.

Vabakavad tulevad esitamisele neljapäeval – neiude võistlus algab Eesti ajas kell 14 ja noormeestel kell 19.10.

Laskesuusatamises võisteldi individuaaldistantsidel. Sarnaselt eelmistele päevadele saatis ka nüüd sportlasi lasketiirus keeruline keerutav tuul, mis muutis pidevalt ja kiiresti suunda ning nõudis veaga sihtimist, mis noortele on suur väljakutse. Teist järjestikust päeva võistlustules olles noored jõudnud tingimusi veidi paremini tundma õppida ning see kajastus ka tulemustes. Neidude 10km distantsil võitis Lisbeth Liiv 10. koha (+2.28,0; 3), Kerstin Ojavee sai 43. koha (+5.33,6; 7) ja Gerda Narusk 49. koha (+6.13,2; 4). Võitjaks krooniti Prantsusmaa sportlane Noemie Remonnay ajaga 38.17,4. Noormeeste 12,5km distantsil jõudsid esikahekümnesse kaks sportlast: Tuudor Palm 13. kohal (+4.45,1; 4) ning Joosep Perv 18. kohal (+5.05,6; 3). Markus Epner sai 27. koha (+5.43,5; 5) ning Markus Faster lõpetas 62. kohaga (+10.36,2; 6). Kulla võitis sakslane Hans Koellner ajaga 42.47,3.

Laskesuusatajaid ootab olümpiafestivalil veel ees reedene segateatevõistlus.

Mäesuusatamises oli kolmapäeval kavas neiude suurslaalom. Raja profiil oli enamjaolt pigem lauge, kuid esimesed kolm pööret jäised ja järsud koos arvukate nukkidega. Rajal oli ka trampliin, mis nõudis häid tehnilisi oskusi. Kui eelnevatel võistluspäevadel olid ilmastikuolud põhjustanud mäel nii korraldajatele kui ka sportlastele kõvasti peavalu, siis täna oli mägi küll kõvem, kuid ka nüüd suudeti rajad auku sõita. 101-st alustanud võistlejast lõpetas 72. Eestit esindanud Carmen Piho suutis oludele reageerida – esimeses sõidus hoidis end pigem tagasi, kindlustamaks pääsu teise sõitu, ning teises sõidus tuli toime väljakutset pakkunud aukudega rajas. Kokkuvõttes tulemuseks 56. koht ajaga 2.41,26. Austria sportlane Magdalena Egger noppis olümpiafestivalilt lisaks varem võidetud slaalomi kullale nüüd ka suurslaalomi kulla tulemusega 2.16,38.

Loe veel

Eesti Olümpiakomitee lähetas kuni 15. veebruarini Sarajevos toimuvale talvisele Euroopa noorte olümpiafestivalile 17-liikmelise koondise neljal alal: iluuisutamine, laskesuusatamine, murdmaasuusatamine ja mäesuusatamine. Teisipäeval võistlevad murdmaasuusatajad neiud 5km ja noormehed 7,5km vabatehnika sõidus, oma olümpiafestivali debüüdi teevad laskesuusatajad – noormehed 7,5km spindis ja neiud 6km ning mäesuusataja Erik Sume slaalomis.

Olümpiafestival jätkub Sarajevos neljapäeval, kui Eesti sportlased võistlevad lisaks iluuisutamise vabakavadele ka murdmaasuusatamise sprindis ja mäesuusatamises noormeeste suurslaalomis.

Iga kahe aasta tagant peetaval talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil võistlevad sõltuvalt alast seekord sportlased sünniaastatega 2000-2004. Tänavuses programmis on spordiala: curling, iluuisutamine, jäähoki, kiiruisutamine, laskesuusatamine, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine.

Läbi aastate on Eesti noortekoondis võitnud talialade olümpiafestivalilt kuus medalit – Kristo Siimer teenis 2017. aastal laskesuusasprindis hõbemedali, laskesuusataja Tuuli Tomingas 2013. aastal pronksmedali, Viktor Romanenkov 2009. aastal iluuisutamises kuldmedali, Katrin Šmigun 1995. aastal hõbemedali ning Kristina Šmigun võitis 1993. aastal hõbe- ja pronksmedali.

Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab Eesti Olümpiakomitee ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda. EOK toetajad on Paf, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino, Salomon, Sportland, Toyota ja USS Security.