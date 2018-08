Murdmaarajal taas tugeva sõidu teinud Kristjan Ilves sai 15. koha

Päev varem samas kohas 11-ndana lõpetanud Ilves lendas hüppemäel 115 meetri kaugusele, saades selle eest 105,4 punkti. 10 km murdmaasõidule startis ta liidrist kaks minutit ja 44 sekundit hiljem. Rajal möödus Ilves 12 konkurendist ning võttis võitjalt Akito Watabelt tagasi rohkem kui minuti, finišeerides 1.40,3 pärast jaapanlast.

"Kristjan ise leiab, et hüppe osas on seis sama ning asjad ei toimi veel nii, nagu need peaksid toimima. Murdmaa osas ütles ta, et seal on feeling hea ja sõidu üle nuriseda ei tohi, kuid ta oleks kohe väga oodanud viimast purakat tõusul, et veel rohkem kohti ees pool olla!" teatas Team Ilvese Facebooki lehekülg.

Selle võistlusega tõmbas Ilves suvisele GP-sarjale joone alla. Järgmise etteaste teeb ta 9. septembril Otepääl Eesti meistrivõistlustel.