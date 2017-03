Saksamaal Schonachis kahevõistluse MK-etapil karjääri parima tulemuse teinud ja 14. koha saanud Kristjan Ilvese sõnul on ta võrreldes mõne nädala taguse Lahti MMiga suurepärases murdmaavormis.

"Päris asjalik võistlus oli. Elu parim tulemus. Eks ma ootasin samasugust taset Lahti MM-il, aga siis polnud veel vormis. Murdmaa on praegu Lahtiga võrreldes nagu öö ja päev. Kaotada Eric Frenzelile ja Johannes Rydzekile sõiduajas jõudsalt alla minuti pole sugugi halb," hindas 20-aastane Ilves, kes kaotas Frenzelile finišis pisut üle 40 sekundi.

"Täna võis näha, palju mul esikümnest puudu on - viimasel ringil ei suuda veel maksimaalselt pingutada ja lõpuspurt on kah kesine. Samas nühkisime 1,5-kilomeetrist ringi ehk pidime võtma seitse korda tõusu, ja seda määrdunud raja ja kehva libisemisega - see võttis jõud."

Järgmisel hooajal sihib Ilves mõistagi veel jõulisemat läbimurret. "Kui saab suvel korralikult trenni teha ja raha juurde, et paremat varustust soetada ja määrdetiimi inimesi juurde... Seda, mida arendada, on palju. Aga ma olen optimistlik, sest stardikoht, kust edasi minna, on hea."