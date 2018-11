Mitu tonni graniiti curlingumängijad kohtumise jooksul liigutavad ja miks nad jääd harjavad?

3. Ühe mängu jooksul libiseb mängija mööda jääd 3,5 kilomeetrit

Curlingut mängiv võistkond liigutab mööda jääd umbes 3 tonni raskust ja libiseb mööda jääd keskmiselt 3,5 kilomeetrit. Curlingus on olulisel kohal strateegia ja terav mõtlemine ning seetõttu saavad seda harrastada erineva vanuse ja füüsilise vormiga inimesed.

4. EMi tarbeks on Eestisse toodud kolm tonni curlingukive ja 20 tonni erinevat tehnikat

Võistluse kivid on toodud spetsiaalselt Šotimaalt ning neid on A ja B grupi mängudeks kokku 10 komplekti. Igas komplektis on 16 kivi ehk kokku on Eestisse toodud 3 tonni curlingukive. Lisaks on võistluse tarbeks Eestisse toodud 20 tonni erinevat tehnikat - valgustust, veepuhastusüsteeme, jää ettevalmistamise masinaid ja palju muud.

5. EM tõi Tallinna võistlema curlingu superstaarid

Tallinnas võistleb 300 mängijat ning nende seas on 30 olümpiamedali võitjat. Maailma tippvõistkondadest on puudu vaid Kanada ja USA, kuid kuna Euroopa tase on niivõrd kõrge, jälgivad sealsed fännid võistlust teleülekannete kaudu. Kokku saab televisiooni vahendusel võistlusest osa 24 miljonit vaatajat ning selle tarbeks on Eestisse saabunud 50-liikmeline meeskond. Esmakordselt curlingu ajaloos tehakse otseülekandeid ka B grupi mängudest ning Eesti võistkondade mänge näitavad ETV2 ja ETV+.

6. EM on teine curlingu tiitlivõistlus, mida Eesti võõrustab

2015. aastal toimusid Tallinnas juunioride maailmameistrivõistlused, kus Eesti naiskond saavutas 8. koha ja Eesti meeskond 10. koha.

7. Möödunud aastal tegi Eesti curlingu esipaar ajalugu

Eesti segapaar Marie Turmann ja Harri Lill võitis 2017.aastal Uus-Meremaal toimunud Audi Quattro talimängud, edestades mitmeid olümpiavõistkondi. Samal aastal võitsid Eesti noored sportlased esimest korda Eesti curlingu ajaloos maailmakarika etapi, edestades teel võidu poole ka valitsevaid maailmameistreid.

Le Gruyère AOP Euroopa curlingu meistrivõistlused toovad Eestisse võistlema 46 Euroopa parimat võistkonda, sh ka Pyeongchangi olümpiamängude kuldmedalistid, Rootsi naiskond (kapten Anna Hasselborg) NING samalt olümpialt hõbemedali võitnud Rootsi meeskond (kapten Niklas Edin). Eesti võistkonnad võistlevad B grupis. Võistlus toimub Tondiraba jäähallis kuni 24. novembrini.