Mida teeb iluuisutaja suvel?

Võib öelda, et suur osa Carmeni elust ongi möödunud uiskudel, sest tänu iluuisutajast emale sai tüdruk uisud alla juba pooleteiseaastaselt. Trennis hakkas ta käima neljaselt. „Minu esimesed mälestused lapsepõlvest on seotud uisutamisega ja jääl muusika saatel tantsimisega. See meeldis mulle ja tegi alati tuju heaks,“ meenutab tütarlaps, kelle esimeseks õpetajaks jääl oligi ema. „Tõsisemate treeningutega alustasin Jekaterina Nekrassova käe all ja paar aastat hiljem kutsus mind enda klubisse Eesti üks parimatest treeneritest Tiiu Valgemäe. Minu arengut jääl on mõjutanud ka Jelena Muhhina eratrennid,“ räägib Carmen. Algusaegade treeningutest on neiul kõige paremini meeles esimesed kahekordsed hüpped. „Tol ajal käisin esimeses klassis. Jääl olen alati end väga hästi tundnud ja raske on olnud vaid siis, kui mitu treeningut on järjest. Hüpete juures meeldib see tunne, kui olen õhus. Uisutamine tõstab alati tuju ja paneb mind asju positiivsest küljest vaatama,“ on Carmen valitud alaga tõeliselt rahul.

Esimestel võistlustel osales tütarlaps samuti üsna noorelt. „Arvan, et olin kuue- või seitsmeaastane. Esimestest võistlustest meenub esmalt ootusärevus, hirmu ma ei tundnud. Tol ajal tundusid need võistlused minu jaoks sama võimsad ja vägevad kui olümpiamängud,“ tunnistab ta.