Marten Liiv: on ainult üks käik – täiega!

2015. aastal astus Liiv karjääris suure sammu edasi ning läks treenima Saksamaale Inzelli kiiruisuakadeemiasse. „Saavutasin Minskis võistlusel päris hea tulemuse ja ootamatult kerkis üles võimalus akadeemiasse pääseda. Uisuliidu kaudu esitati mulle küsimus, et kas soovin sellest kinni haarata. Pärast lühikest mõtlemisaega jõudsin järeldusele, et see võib olla minu jaoks parim valik,“ meenutab mees.

2015.–2016. aastal harjutaski kiiruisutaja Inzelli akadeemias Wim den Elseni juhendamisel. Enda sõnul õppis ta selle aja jooksul palju uut ja areng oli väga kiire: „Sain olla jääl mitu korda rohkem kui seni ning treeningud ja tugisüsteem olid väga hästi üles ehitatud. Mul oli väga hea treener, kes pani tehnika paika. Tänu paljudele tundidele jääl sain mõnusa tunnetuse.“

Välismaale minek tähendas mõningaid raskusi õpingutel, kuna septembrist jõuludeni sai tol ajal 12. klassis käinud noormees koolis kohal olla kokku vaid ühe nädala. Lõpuks sai treeningute kõrvalt ka õppimine joone peale ja keskkool kenasti lõpetatud.

Tänavusel suvel on Liiv treeninud omapäi, kuid oktoobris liitub ta Poola kiiruisukoondisega, mille treener on soomlane Tuomas Nieminen. Nendega soovib ta harjutada kuni järgmiste olümpiamängudeni. „Jaanuaris, enne olümpiamänge, avanes mul võimalus lühikest aega koos nendega treenida ja see meeldis mulle väga. Ka olümpial olin nendega koos ning tundus, et sealne lähenemine mulle sobib,“ ootab Liiv uut väljakutset.

Pikemat intervjuud Marten Liiviga loe edasi ajakirjast Sport!