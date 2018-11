Marie Turmann: täitsime eesmärgi, suurepärane nädal Eesti naiskonna jaoks

Eesti naiskonna kapten Marie Turmann ütles turniiri tulemust kommenteerides, et suur eesmärk sai saavutatud. “Me oleme väga õnnelikud selle üle, et pääsesime A-divisjoni, mis oli meie unistuste eesmärk. Tahtsime jõuda kahe tugevama hulka ja seda me tegimegi,” sõnas Turmann.

Rääkides finaalkohtumisest Norraga tunnistas Eesti naiskonna kapten, et mäng oli mõlemale võistkonnale raske ja pingeline. “Lõpus võtsid paari sentimeetriga nemad, meie kivil jäi aga paar sentimeetrit puudu. Järgmine kord võidame meie. Kõik on hästi!” oli Turmann saavutatud tulemusega rahul.

Finaalkohtumises tõi Norrale võidu Eesti viimane ebaõnnestunud vise, mis otsustas mängu tulemuse Norra kasuks 7:6. Turniiri teise kohaga on Eesti naiskonnale garanteeritud koht järgmise aasta EMi A grupis ning pääse MM-kvalifikatsiooniturniirile Uus-Meremaal jaanuaris.

Turniiri tulemusi kokku võttes tõi Turmann välja, et see oli suurepärane nädal Eesti naiskonna jaoks. “Olime algusest peale heas vormis, kuid jääga harjumine võttis natukene aega. Meil olid tugevad vastased kohe turniiri alguses aga mida paremini tiimiga käima saime, seda paremini läks.”

Ka Eesti meeskonna jaoks oli võistlusnädal tugevaks sammuks ülespoole. Kui eelmisel aastal lõpetas meeskond EMi seitsme kaotusega, siis sel aastal on tulemuseks viis võitu. “Treenerist on palju abi ja tänu temale me täna siin oleme. Meeskonna tase läheb ülespoole ning kui saame veel paremaks, siis tulevad ka tulemused. Motivatsioonis küsimust pole, kuid tuleb tööd teha,” ütles Eesti meeskonna kapten Harri Lill.

Eesti meeskonna treener on rootslane Kristian Lindström, kellel on kuldmedal kurlingu maailmameistrivõistlustelt 2015. aastal ja hõbe aastast 2014. Rootsi esindusmeeskonna koosseisus tuli ta 2014. ja 2015. aastal ka Euroopa meistriks.