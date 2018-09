Magnus Kirdi ja Saskia Alusalu ühine abiline: neil kahel on üks suur sarnasus

Ja Saskia seal niisama rahulikult puhata ei suutnud?

„Ei-ei, kindlasti! Tippsportlased on kõik heas mõttes hullud. Need, kes on suured tööloomad, puhata otseselt ei oskagi. Saskia sõitis seal iga päev üle 100 kilomeetri maha. Trenni tegi lõpuks kõvasti. Ma lõpuks ütlesin: „Saskia, sa tulid puhkama siia, võta rahulikult.””

Ja võtab ta siis kuulda?

„Ei, ei võta keegi kuulda. Need sportlased, kes teevad tööd kõvasti, neilt seda ära ei võta. Ja see on hea ka. Võib-olla mingites kohtades tuleb neid pidurdada, aga lõppkokkuvõttes ongi see see, mis neid tulemusteni viib.”

Kui lihtne Saskiat või Magnust võimalikele sponsoritele presenteerida on. Mõlemal on nüüdseks ka tugevaid tulemusi, mida ette näidata.

„Kui kõik mõtlevad, et Saskia tuli olümpial neljandaks ja Magnus sai EM-il medali, siis tegelikult see pole nii, et ma lähen igast uksest sisse ja tulen sealt toetustega välja. See on suuresti üles ehitatud kontaktidele ja tuttavatele. Paraku on see nii. Aga on ka neid, kes otsivad ise üles või mingid teed on meid kokku viinud.”

Millega sa ise veel lisaks tegeled?

„Olen nii-öelda väikeettevõtja. Mul on müügi- ja konsultatsiooniäri, kus pakume müügi- ja konsultatsiooniteenust erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele. Selle nimi on Promosale. Teine asi, mis on natuke rohkem spordiga seotud, ongi see Stardipaik. Saskia sai selle kaudu uued uisud, Magnus uued odad, lisaks on seal projekte teinud vehkleja Julia Beljajeva, ujuja Kregor Zirk jne. Läbi stardipaiga oleme Eestis kokku rahastust saanud umbes 200 000 eurot.”