Maailma viiendad! Eesti curlingu segapaar tõusis olümpiaala edetabelis rekordkõrgele

Eesti curlingu segapaar Turmann/Lill tõusis maailma MK-etappide edetabelis kuue positsiooni võrra Eesti jaoks rekordkõrgele 5. kohale. Seni oli Eesti segapaari parimaks tulemuseks edetabeli 10. koht.

Eesti valitsevad meistrid segapaaris curlingus Marie Turmann ja Harri Lill asuvad vastavaldatud maailma edetabelis 111 244 punktiga 5. kohal.

“Marie ja Harri on Eesti tugevaim curlingupaar ning loodame väga, et meie noortel mängijatel on curlingus suur tulevik. Nad on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja MK etappidel korduvalt tõestanud, et nad konkureerivad edukalt ka maailma tippudega ning on võitnud võistkondi, keda oleme näinud äsja lõpenud olümpiamängudel,” sõnas Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra.

Eesti curlingu esipaar Turmann/Lill on sel hooajal mänginud viis MK etappi ning aprillis esindavad nad Eestit maailmameistrivõistlustel. Segapaaride maailmameistrivõitlused toimuvad Rootsis, Östersundis ajavahemikul 21.-28. aprill.

Harri Lill: ”Ausalt öeldes tuli see kõrge edetabeli koht ka meile üllatusena, sest ma ei käi jälgimas, et mis kohal me oleme. Aga kui mulle helistati ja sellest teatati, oli seda muidugi meeldiv kuulda. Ega see edetabeli koht meile mingit eelist ei anna, pigem motiveerib see vastaseid meie vastu paremini mängima ja tõestama. Meie jaoks on see märk, et liigume oma treeningute ja pühendumisega õiges suunas. Hooaja tähtsaim etteaste on siiski aprilli lõpus toimuv MM.”

Vakra sõnul on Eestis sel hooajal korraldanud mitu rahvusvahelist turniiri, kust mängijatel oli võimalik teenida maailma edetabeli punkte. “Sel hooajal on Tallinnas toimunud juba 7 rahvusvahelist turniiri, millest 2 kuulusid World Curling Tour segavõistkondade sarja. See andis meie mängijatele võimaluse panna oma mänguoskused proovile, saada võistluskogemust ja teenida ka maailma edetabeli punkte,” lisas Vakra.

Edetabeli eesotsas on Venemaa võistkond koosseisus Anastasia Bryzgalova ja Aleksander Krushelnitckii, kes juhivad edetabelit veenvalt 250 972 punktiga. Teisel positsioonil on Šveitsi esipaar Jenny Perret ja Martin Rios 187 960 punktiga ja kolmandal kohal Norra esindus Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten 164 428 punktiga. Kõik need võistkonnad osalesid ka äsja lõppenud Pyeongchangi olümpiamängudel ning šveitslased võitsid hõbemedalid ja norrakad pärast Venemaa paari diskvalifitseerimist pronksmedalid.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.