Eesti lumelaudur Siim Aunison sai Hispaanias Sierra Nevadas peetud vigursuusatamise MM-il 53. koha.

Kokku osales meeste pargisõidus 62 sõitjat. Soomes Vuokattis treeniv Aunison lõpetas võistluse oma alagrupis 25. kohaga, platseerudes üldarvestuses 53. kohale.

“Ilmastikuolud olid väga muutlikud,” iseloomustas Aunison võistluspaika, kus päevane temperatuur küündis 25 kraadini.

“Hommikusel treeningul oli rada täiesti jääs, mis tähendas, et enne hüppeid pidi hoo korralikult maha pidurdama, et mitte üle maandumise lennata. Päeva peale aga läks ilm soojemaks, mis tähendas, et minu kvalifikatsioonisõidu ajaks oli rada pehme, lumi vesine ja hoog hoopis teine. Pidurdasin enne viimast hüpet hoo liiga maha ja ei saanud sooritada trikki, mida soovisin. Otsustasin viimasel hetkel teise triki kasuks, kuid kahjuks ei saanud piisavalt hoogu ja ei maandunud puhtalt."

Kuigi ülejäänud kolm hüpet ja reilitrikid õnnestusid, tõmbas ebaõnnestunud trikk sportlase üldskoori maha. "Kuna pargisõidus hinnatakse tervikut, võib üks viga nullida kogu sõidu. Muidugi olen pettunud, aga pead ei maksa norgu lasta. Jään huviga ootama järgmist võistlust.”

Maailmameistritiitel läks Sierra Nevadas Seppe Smitsile Belgiast, teiseks platseerus Nicolas Huber Šveitsist ning kolmandaks tuli Chris Corning USA-st.