Estoloppeti suusamaratonide sarja teine etapp peeti täna Kõrvemaa radadel. Kaks tundi enne esimest starti võttis korraldusmeeskond vastu otsuse põhidistantsi 40 km pealt 20 km peale lühendada. 19. Tallinna maratoni kiireimaks sportlaseks osutus Martti Himma, naiste liidrina saabus esimesena finiśisse Reeda Tuula.



Maratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul tegi ilmataat suusatajatele viimasel hetkel karuteene. „Kui veel nädala keskel olime veendunud, et maraton toimub täismahus, siis hommikuks oli rajapilt oluliselt muutunud. Otsustasime põhidistantsi võiduajad fikseerida pärast 20 km läbimist ning jätta suusatajate otsustada, kas minnakse teisele ringile või mitte. Paljud seda võimalust ka kasutasid, nende seas näiteks maratoni kiireim mees Martti Himma ja parim naine Reeda Tulla,“ ütles Raivar.

Kogu sõitu otsast lõpuni valitsenud Himma sõnul oli rada üsna kevadine. „Ega mul väga mingit strateegiat polnud, ei tahtnud end liiga taha lasta ja püsisin ees, vaatasin mis teised teevad ning olin oma lõpus üsnagi kindel,“ kommenteeris suusataja oma teist Estoloppeti sarja etapivõitu.

Himma lisas, et ootab väga Tartu Maratoni: „See on võistlus, mis mind sütitab. Olen ennegi lühikesel ringil maratone sõitnud. Emotsionaalselt oleks muidugi lahedam originaalrajal, aga peaasi, et võistlus üldse toimub. Olen natuke jõudnud Tehvandi ringiga tutvuda ja tundub mõnus.“

Naiste parimana teise etapivõidu auga välja teeninud Reeda Tulla leidis, et tegelikult saanuks ka kaks ringi aja peale sõita. „Olud nii hulluks ei läinud, kartsin hullemat. Alutaguse maratoni pealt mõtlesin, et nüüd on selline esimene strateegiline sõit tehtud, sai targalt sõidetud. Täna polnud strateegiaga midagi peale hakata, tuli sõita, nagu rada kannatas. Raske oli, aga tuli ära,“ ütles Tuula, keda ootab samuti ees start Tartu Maratonil.