Lill ja Turmann sobitavad täiskohaga tööd ja täiskohaga jääkeeglit

Eesti esipaar Lill ja Turmann avasid hooaja World Curling Touri Tallinna osavõistlusega. Alagrupis saadi üks kaotus ja teine koht, veerandfinaalis jäädi alla Venemaa paarile.

„Tase lubaks sellisel võistlusel vähemalt finaali jõuda, sestap ei saa tulemusega rahul olla,” tunnistas Lill. „Olime veel liiga toored, esimene võistlus ikkagi. Teisalt pole muretsemiseks põhjust. Eelmisel aastal olime just hooaja alguses hullus hoos, võitsime Uus-Meremaal ja Tallinnas... Ent kui kevadel oli vaja MM-il tegusid teha, siis enam nõnda hästi ei läinud. Otsustasime, et segapaarismängule keskendume alates jaanuarist ja proovime just MM-il tippvormis olla.”