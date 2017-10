Liivilt Eesti rekord, olümpianormist jäi puudu sajandik

Kiiruisutaja Marten Liiv püstitas Inzellis 1000 meetri distantsil Eesti rekordi 1.10,51. PyeongChangi olümpiamängude normist jäi teda lahutama üks sajandik.

Inzellis toimus teinegi sajandike mäng – 500 meetris jäi Eesti rekordist 35,99 puudu samuti 0,01 sekundit. Sel alal on olümpianorm 35,70.

„Tunnen, et olen uuele tasemele jõudnud. Olümpianorm mind praegu ei huvita, tean, et alistan selle Salt Lake City või Calgary MK-etapil,“ ütles Liiv Delfile. „Need linnad asuvad 1400 ja 1000 meetri kõrgusel, kus õhk hõredam ning ajad tulevad oluliselt paremad. Eesmärk on 1000 meetris uisutada 1.08 lõppu või 1.09 algusse.“

Järgmise võistluse peab Liiv novembris Heerenveeni MK-etapil. Tippvorm on aga planeeritud detsembriks, kui sõidetakse Salt Lake City ja Calgary MK-d.