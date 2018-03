Laste lumelauavõistluse korraldajad vabandasid: marus lapsevanem ei olnud kindlasti meie pingutuste eesmärk

Nädalavahetusel Viimsi Mäepargis toimunud freestyle-suusatamise ja lumelauavõistluse "Vimka Spring Jam" autasustamisel puhkes väiksemat sorti skandaal, kuna osad lapsevanemad polnud rahul, et võistlusklasside liitmise tõttu jäid mõned lapsed auhinnakarika ja -diplomita (Loe lähemalt siit). Ürituse korraldajad esitasid täna omapoolse kommentaari, mille avaldame alltoodult täismahus.

"Vimka Spring Jami" autasustamist puudutav pressiteade:

03. märtsil Viimis Mäepargis toimunud laste ja noorte lumelaua ja freestyle-suusa võistlus “Vimka Spring Jam”, on leidnud meedias suhteliselt laia ja peamiselt negatiivse kajastuse.

Seoses sellega soovime edastada keskuse seisukoha ning selgitada ürituste korraldamise tagamaid ning võimalusi.

Mäespordi võistluse toimumiseks, nagu ilmselt ka kõigi teiste võistluste korraldamiseks on lisaks osalejate vaja veel kolme asja:

- Kohta, kus võistlus saaks toimuda

- Korraldajaid, kohtunikke, meditsiinilist personali.

- Toetajaid/sponsoreid, kes vähemalt auhinnalauale õla alla paneksid.

Mis võistluspaika puudutab, siis Vimka – Viimsi Mäepargi poolt soovime kõigepealt tänada kõiki meie laupäevaseid tavakülastajaid nende kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest. Nimelt häirib mäekeskuses ürituste ja eriti võistluste korraldamine tuntavalt keskuse tööd ning tekitab tavakülastajatele ebamugavusi. Peamine kitsendav ja häiriv aspekt on pikenenud tõstukijärjekorrad.

Spring Jamil osalejatele võimaldati mäepileti soodsam hind ning võistlejad lubati treening- ja võistlussõitudele jõudmiseks tõstukile eelisjärjekorras. Kindlasti ei ole see õiglane tavakülastajet ees, täname veelkord mõistva suhtumise eest ning ühtlasi vabandame tekitatud ebamugavuste pärast.

Võistlusraja ehk lumepargi ehitamine on resursimahukas töö, seda ka Vimka suguse suhtliselt väikese pargi puhul. Vaja on tuhandeid kuupmeetreid kallist kunstlund, sadu töötunde, millest enamik toimub öisel ajal ning loomulikult tõelisi spetsialiste, kes selliseid lumešedöövreid valmistada oskavad.

Kogu Vimka lumepark ehitati selleks võistluseks täielikult ümber.

Pargi rajas meie pikajaline ja hea koostööpartner Läti ettevõte Baltic Snowpark Agency, infoks, et sama ettevõte ehitas allhanke korras PeyongChongi olümpia lumepargi.

Oleme uhked ja lätlastele südamest tänulikud, et spetsiifilise valdkonna maailma absoluutsed tipptegijad, leidsid peale olümpiat üldse aega “külavõistluse” rada ettevalmistama tulla.

Siinkohal vabandame ning samas täname mõistva suhtumise eest kõiki Vimka Mäepargi naabreid, arvestades, et lumepargi võistluseks ettevalmistamine võis neid häirida. Nimelt käis töö kogu öö ja lõppes alles reede 02. märtsi hommikul, vahetult ennem pargi avamist kl 11.00.

Nädal enne võistlust toodeti ka terve ööpäev lumepargi ümberehitamiseks vajaminevat lund.

Nüüd korraldajatest, üldjuhul on nendeks oma ala entusiastid, erand polnud ka see võistlus, mille korraldasid noored tulihingelised lumelaua ja freestyle suusatamise aktivistid. Need inimesed toimetavad vabatahtlikuse alusel, panustades omas vaba aega ning parimal viisil olemasolevaid oskusi.

Enamik Eesti mäespordi võistlusi toimub ainult ja just tänu vabatahtlikele entusiastidele ning toetajatele, kes puhtast missioonitundest noortespordile õla alla panevad.

Aitäh Teile kõigile, kes te seda mitte alati kõige tänulikumat tööd pikki aastaid nurisemata teinud olete!

Kritiseerijatel tasuks meeles pidada vanasõna: “Kus viga näed laita, seal tule ja aita”

Olete alati oodatud vabatahtlikuse korras ürituste läbiviimisele kaasa aiatama!

Ning kolmandaks toetajad. Tunneme Vimka Spring Jami toetajate ees siirast piinlikust. Teie poolt metseenluse korras väljapandud auhinnalaud oli igati tasemel ja sellist meedikajastust ei ole te kuidagi ära teeninud.

Mis puudutab autasusutamist, siis on keskuse seisukoht, et võimalusel peaks mitte ainult poodiumile jõudnuid, vaid kõiki mudilaste klassi osalejaid autasustama.

Kuid alati ei ole nende alade harrastajaid piisavalt, et vanuseklassid 100% täituksid.

On suhteliselt levinud komme, et sellisel juhul tõstetakse kas klassid kokku või autasustatakse ainult võitjat piisava konkurentsi puudumise tõttu.

Oli kuidas oli aga tunnistame, et kõik mudliased ei pälvinud sel korral piisavat tähelepanu ja see jättis kogu võistlusele negatiivse märgi.

Loomulikult olime eelnevalt võistluse korraldamisega tulenevatest kitsaskohtadest teadlikud – tavakülastajatele tekitatavatest ebamugavused, pargi valmistamiseks kuluvatest ressursidest, magamata öödest, võimalikust saamata jäävast tulust mis on üks keskuse arengu eeldus, jne. Lootsime siiski siiralt, et üks päiksepaisteline noorte võistluspäev on seda väärt.

Nüüd on kogemus käes ja “marus lapsevanem” nagu meediast lugeda võis ei olnud kindlasti ülalmainitud pingutuste eesmärk.

Kaalume tõsiselt kas edaspidi võistluste korraldamine Vimkal on üldse põhjendatud või vaeva väärt. Täiesti kindlasti jätkame aga noortespordi arendamist ja toetamist – sel hooajal käivitasime näiteks koostöös Spot of Tallinnaga Vimkal nii lumalaua kui Freestyle suusa trennid, samuti on Vimka suusakooli nõudlus hetkel tunduvalt suurem kui rahuldada suudame.

Töö nendes suundades jätkub ka kõigil tulevastel hooaegadel ning seda juba tunduvalt suurema kohaliku kogemustepagasiga. Kindlasti jätkame ka koostööd võistluste korraldajatega, nii rahvusvaheliste kui noorte võistluste läbiviimisel, meie Otepää keskuste – Väike-Munamäel ja Kuutsemäel.