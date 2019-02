Laskesuusatajad panid teise käigu sisse

Kanadas Canmore’is toimunud MK-etapil pääsesid eestlased sõna otseses mõttes suurele pildile. Lõpuni seal ei püsitud, aga korralikud kohad saadi ikkagi ja asi on kahtlemata tugevasti paremuse suunas liikunud. „Eelkõige on rõõmu pakkunud võistkonna taseme üldine taseme ja treenerile on see loomulikult enesekindlust lisanud. Tundub, et oleme treeningutel suutnud suuri vigu vältida,” ütles koondise peatreener Indrek Tobreluts. Mehed said teatesõidus 11. ja naised koguni üheksanda koha. Naised pole nii kõrgele kerkinud juba 26 aastat. Naiskonna suurim saavutus pärineb 1992. aasta MM-ilt, kui Merle Viirmaa, Jelena Poljakova, Eveli Peterson ja Krista Lepik tulid kuuendaks.