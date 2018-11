Laskesuusatajad katsetavad julgelt. Kas muutused toovad edu?

Uus hooaeg on ukse taga, juba järgmisel nädalal pannakse Pokljuka MK-etapil püssid palge. Eesti koondis läheb võistlustele uue peatreeneri juhtimisel, Indrek Tobreluts ei salga, et on ettevalmistust üsna palju muutnud. „Siiani vaatasin, kuidas maal valmis, ma ei sekkunud protsessi, nüüd saan ise ka mõne triibu sisse tõmmata,” kõneles varem lasketreeneri rollis olnud Tobreluts. „Muutused on olnud suured. Eelkõige on treeningud muutunud intensiivsemaks ja sellist erialase jõu vastupidavust arendavaid treeninguid oleme teinud rohkem. Garantiisid ei ole, kevadel saab näha, kas tegime häid või valesid otsuseid. Igal juhul kui tahame muutust, peame ise midagi muutma.”