Lapsevanemad on marus: mudilaste lumelauavõistlusel jäeti teise ja kolmanda koha saavutanud lapsed auhinnata

Laupäeval Viimsi mäepargis toimunud lumelaua ja freestyle-suusatamise pargisõiduvõistluse "Vimka Spring Jam 2018" ümber on puhkenud väike skandaal, sest korraldajad otsustasid kõige väiksemate tüdrukute ehk kuni 10-aastaste vanusegrupis autasustada vaid võitjat.

"Kogu võistluspäev ja võistluste korralduslik pool sujus nauditavalt ja suurepäraselt kuni autasustamiseni. Ja siis see juhtus! Korraldajad tõmbasid ühtäkki kogu kenale päevale kolinaga vee peale ja lausa nii suure ämbriga, et kõige väiksemad tüdrukutirtsud puhkesid nutma," kirjutas Alan Vaht sotsiaalmeedias. "Koos lastega kurvastasid ka nende vanemad, kes vaatasid üksteisele otsa ning ei mõistnud toimuvat. Kõige väiksemate tüdrukute vanusegrupis autasustati nii lumelaudurite kui ka freestyle-suusatajate klassis üksnes võitjat. Teine ja kolmas koht jäid välja kuulutamata ning diplomid ja auhinnad lastele üle andmata."

Korraldajad tõid põhjenduseks, et kummaski võistlusklassis oli vaid kolm osalejat, kuid tegelikult eksiti enda kehtestatud võistlusreeglite vastu.

"Hiljem kodus reegleid lugedes selgus korraldajate suur näppu lõikamine. Nimelt seisab reeglites sulaselgelt, et klassi avamiseks peab olema kokku vähemalt neli võistlejat ning juhul kui osalejaid on vähem, siis pannakse kaks klassi kokku. Seda aga ei tehtud, sest kuidas teisiti selgitada asjaolu, et mõlemas kõnealuses klassis kuulutati välja vaid võitja. Nii palju siis fantastilisest järelkasvust! Laste motivatsioonile tõmmati kolinaga vesi peale," lisas pettunud lapsevanem.