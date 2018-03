Läks nagu ikka: punkte teenis ainult Ilves

Kristjan Ilvese võitlus Lahti MK-etapi esikümnekoha nimel lõppes poolel võistlusmaal.

Suusatajate ja kahevõistlejate Pyeongchangi olümpiapeo järgne puhkus sai otsa Lahti MK-etapiga, kus kõik loksus vanadesse jälgedesse. Punkte teenis ainult Ilves ja temagi loodetust vähem.

Pärast suusahüpet püsis Ilves kenasti löögipositsioonil. Ta lõpetas küll esitosinas, ent murdmaarajale startides lahutas teda poodiumikohast kõigest 34 sekundit.

Ilves hakkas sakslase Fabian Rießle ja austerlase Franz-Josef Rehrliga entusiastlikult liidreid jälitama, kuid paraku kadus jaks poolel võistlusmaal. Kolmanda 2,5-kilomeetrise ringi lõpuks oli ta vajunud 20. kohale ja finišis kukkus veel pügala võrra. Ilves sai kirja 35. sõiduaja, esikoha teeninud sakslasele Johannes Rydzekile jäi ta alla 1.30,9. MK sarja kokkuvõttes on Ilves 245 punktiga 15. kohal.

” Anti Saarepuu: „Marko Kilp ja Raido Ränkel pole olümpiast veel taastunud, Karel Tammjärv teeb Pärnu kolledžis eksameid.”

„Saime pärast olümpiat teha ainult ühe trenni ja seda jäi väheks,” kurtis Ilvese treenerist isa Andrus. „Nii hüpe kui ka sõit võinuks parem olla. Positiivne on see, et Kristjan läks liidreid püüdma. Küll ta ükskord tempo ära kestab. Nüüd tuleme koju ja saame pisut treenida, see parandab vormi.”

Suusatajad väsinud

Olümpiasuusatajatest olid Lahtis stardis Algo Kärp ja Andreas Veerpalu, kes said 15 km klassikasõidus vastavalt 37. ja 49. koha. Võidu võttis Pyeongchangis 50 km distantsi lõpus kustunud ja medali kaotanud Kasahstani esindav Aleksei Poltoranin.

„Marko Kilp ja Raido Ränkel pole olümpiast veel taastunud, Karel Tammjärv teeb Pärnu kolledžis eksameid,” selgitas Team Haanja treener Anti Saarepuu, miks teised olümplased Lahtis ei võistelnud.

Kilp ja Ränkel osalevad tuleval kolmapäeval Drammeni MK klassikasprindis ning sellega kuulutavad Team Haanja liikmed MK-hooaja lõppenuks. Oslo ja Faluni etappidele enam ei minda. „Raha on otsas,” tunnistas Saarepuu ja lisas, et Oslo ja Faluni nädalavahetusele on millegipärast planeeritud ka Eesti meistrivõistlused. „Faluni MK ajal toimuvad teatesõidud, kus sportlased peaksid esindama oma klubisid.”