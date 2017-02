Lahti MM-i esimesel ametlikul päeval mängitakse välja vaid medalid sprindis. Siinkohal neli küsimust, mis peaksid neljapäeva õhtupoolikuks vastuse saama.

Kas Eesti teeb Togole ära?

Otepää MK-etapil läks pisut nadisti – Togo naissprinter Mathilde-Amivi Petitjean jäi täpsel meie parima, Mariel Merlii Pullese ette, vahe 0,6 sekundit. Loodetavasti on nüüdseks jõuvahekorrad muutunud. Igatahes on nii Pullesel kui Laura Albal selge siht silme ees. Äkki jääb seekord selja taha ka parim austraallanna?

Ennustus: Togo kaotab Eestile, Austraalia mitte.

Kas Eesti sprinter pääseb veerandfinaali?

Kui võtta aluseks läinud laupäeval toimunud Otepää MK-etapp, peaks Marko Kilp olema vähemalt kolm sekundit kiirem, kui tahab jõuda veerandfinaali, teised meie omad rohkem.

Iseenesest on Lahti rajad kõvemad kui Otepää vesine trass, mis lubab suuremat kiirust. Vastukaaluks on tõsiasi, et jaanuaris Lahtis toimunud Skandinaavia karikal ükski Eesti mees edasi ei saanud.

Ennustus: Kilp pääseb eestlastest edasi.

Kumb võidab, Nilsson või Falla?

Naiste sprindis on sõkaldest eraldunud kaks tera – rootslanna Stina Nilsson ja norralanna Maiken Caspersen Falla. Otepääl võitis Nilsson, ent kas Lahtis on Falla kord. Või suudab keegi kaks suurfavoriiti alistada?

Ennustus: võidab Nilsson.

Mitu medalit jätab Norra teistele?

Meeste vabatehnikasprindis on tänavu vaid korra andnud Norra teistele kaks poodiumikohta kolmest. Seevastu on ära kingitud kolm esikohta – kaks venelasele Sergei Ustjugovile, üks itaallasele Frederico Pellegrinole.

Lahtis ihkaks Norra mõistagi selle aasta esimest kolmikvõitu, rivaalid aga Norra poodiumilt välja jätta.

Ennustus: Norra saab kaks poodiumikohta.