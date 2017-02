Reedel jagatakse suusatamise MM-il Lahtis medaleid kahevõistluse väikesel mäel ja suusahüpetes toimub kvalifikatsioon.

Kas Kristjan Ilves jõuab 20 parema sekka?

Enne väikese mäe võistlust arvas Eesti kahevõistlejate esinumber Kristjan Ilves, et tase lubaks jõuda 20 parima sekka. Treeningutel on hüpped sujunud ja kui sujub võistlustelgi, oleks pool eesmärki täidetud.

Ennustus: Kristjan Ilves saab 21. koha.

Kas Kaarel Nurmsalu pääseb põhivõistlusele?

Tippsporti naasnud suusahüppajal Kaarel Nurmsalul tegi uuendatud Lahti väikese mäega tõsisemat esmatutvust, kuid ebaõnnestus treeningutel. Samas olevat mägi eriskummaline ja võib kiskuda loteriiks. Loodetavasti hangib Nurmsalu võiduka pileti, sest kõik on kinni ühes hüppes. Artti Aigrole ta alla ei jää.

Ennustus: Kaarel Nurmsalu jõuab põhivõistlusele.

Kas Saksamaa kahevõistlejad saavad kolmikvõidu?

Tänavune kahevõistluse MK on olnud kui Saksamaa tšempionaat. Sakslased on 57 võimalikust poodiumikohast andnud ära kõigest 17, esikohtadest ühe. Kolmikvõite on tulnud viis. Kas Lahtigi on Deutschland über alles?

Ennustus: Saksamaa saab kaksikvõidu