Pühapäeval on Lahti suusatamise MM meeskondlike võistluste päralt: toimuvad sprinditeade, kahevõistluse teade ning segavõistkondade suusahüpped. Huvitavaid küsimusi jätkub.

Kas Eesti kahevõistlejad saavad EOK palgale?

Meeskonnavõistluses tuleb MM-il tulla kaheksa sekka, siis hakkab EOK sportlastele palka ja ettevalmistusraha maksma. Seega on siht silme ees. 11 tiimi stardis, kolme tuleb edestada. Äkki õnnestub?

Ennustus: Eesti saab 10. koha.

Mitu kulda saab Norra sprinditeates?

Naiste sprinditeates võiks Norrale kohe kulla kaela riputada, või… Äkki hakkab Rootsi vastu? Ja meeste võistlusel Rootsi ja Venemaa? Loodetavasti läheb nii siin kui seal lahinguks.

Ennustus: Norra saab sprinditeadetes ühe kulla.

Kas Saksamaa nopib kaks esikohta?

Saksamaa peab Norraga tigedat medaliheitlust ja juhib ühe hõbedaga ehk on korjanud igast värvist kaks autasu. Mis tähendab, et sakslased, kui ei soovi taha jääda, peaksid võitma lisaks kahevõistluse meeskonnavõistlusele – seal on kuld kindel – ka segavõistkondade suusahüpped.

Ennustus: Saksamaa võidab pühapäeval kaks kulda.