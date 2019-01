Kui prooviks mäesuusatamist?

Mäesuusatamine on üks populaarsemaid talispordialasid, mille harrastamise aeg on Eestis väga piiratud. Seda enam tuleks talvevõimalustest maksimum võtta ja end meie suusaradadel võluda lasta. Spordipsühholoogia õppejõud ja kunagine mäesuusataja Silvia Oja on öelnud, et mäesuusatamine on väga intelligentne spordiala. Seda kinnitab ka sportliku suusatamise instruktor Mart Kelder, kelle sõnul arendab ala nii matemaatilist kui ka geomeetrilist mõtlemist, sest liikuda tuleb ruumis ja eri tasapindadel. „Seega võib filosoofiliselt lähenedes öelda, et mäesuusatamine on keha pidev liikumine ja selle kontrollimine ajas ja ruumis,“ ütleb Mart. Lihtsamalt öeldes on mäesuusatamine huvitav ja positiivseid emotsioone pakkuv spordiala, mis nõuab kontrollitud kehalist liikumist. „Ala annab hea võimaluse arendada enda füüsilisi oskusi ja võimeid. Puudu ei jää ei silmailu pakkuvatest vaadetest ega kordumatutest mälestustest,“ kinnitab instruktor.

Alusta kodust

Alguses ei ole mõtet kodumägesid alahinnata ja kohe väljamaale põrutada. Eestis on piisavalt mägesid, kus esimesi laskumisi harjutada. „Oluline on selgeks saada põhiliikumine. Kui see on tehtud, siis kandub see oskus üle ka teistele mägedele, mida tulevikus vallutada,“ selgitab Mart. Väga oluline osa mäesuusatamisest on märgata enese valmisolekut ja ümbritsevaid suusatajaid. „Mäel peavad silmad olema isegi selja taga, sest me liigume ruumis nii vasakule kui ka paremale ning nõlval olles vertikaalsuunaski,“ põhjendab Mart suure pildi nägemise olulisust. Suusamäel kehtib sama mis liikluses: sina ei pruugi midagi valesti teha, kuid kaasliiklejaid tuleb märgata, sest ootamatusi võib tulla kõikjalt.