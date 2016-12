Täna allkirjastasid kahevõistleja Kristjan Ilves ning Honda Baltic ja Catwees autokeskus koostöölepingu, millega asuti toetama Ilvese ettevalmistust.

Eesti Suusaliidu presidendi Andreas Laane sõnul on rõõm näha, et kahevõistlejaid on taas kord märgatud ning asutud kaasa aitama eesmärkideni jõudmisel. “Honda on kahevõistlejaid ka varem aidanud ning nüüd on koostöö sündunud Honda Balticu, Catweesi ja Kristjan Ilvese vahel. Kristjan on selle hooajaga teinud tubli sammu edasi ning kaasaelajate ja toetajate lisandumine on asjade loomulik käik. Usun, et see koostöö viib sihile,” lausus Laane.

Honda Balticu juhi Tõnu Vahteli sõnul sai otsuse tegemisel määravaks, et Kristjan Ilves on noor kahevõistleja, kel eesmärgid selged ning juba on ka esimesi saavutusi märgata. “Oleme toetanud noori sportlasi ka varem, meie jaoks on oluline panustada spordi arengusse. Suusatamine on viimastel aastatel olnud pisut madalseisus, nüüd on hea teha järgmine samm selle valdkonna populariseerimiseks,” sõnas Vahtel.

Kristjan Ilves ütles autot vastu võttes, et treeningintensiivsuse kasvuga kulub üha rohkem aega sportimisele ning selle võrra tuleb treeningute vahelist aega planeerida ja kasutada järjest efektiivsemalt. “Mida professionaalsem on ettevalmistus, seda rohkem tuleb liikuda ka erinevate treeningpaikade ja tugitegevuste vahel. Tänan Honda Balticut ja Catweesi, kes selle sammuga aitavad lahendada minu transpordimured ning usun, et kõigile Honda omanikele rõõmsaid hetki kahevõistlust vaadates,” sõnas Ilves.

Kahevõistluse maailmakarikasarjas on tänaseks peetud kolm etappi ning üheksa ootab veel ees. Toimunud kuuest võistlust esimesel neljal jõudis Kristjan Ilves punktikohale ning ka suvine kahevõistluse GP lõppes Kristjani sportlaskarjääri parimate tulemustega.