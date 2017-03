Eesti parim kahevõistleja tegi K106 mäel hea tulemuse: 102-meetrine hüpe andis talle 126 punkti ning neljanda koha. Hüppevõistluse võitis 103,5 meetrit lennanud jaapanlane Yoshito Watabe (128,7 p), kes alustas 10 km suusasõitu Ilvesest 11 sekundit varem.

Suusarajal püsis Ilves juhtgrupis sisuliselt 8,5 kilomeetrit ning sai lõpuks 14. koha, mis tähistab ka tema karjääri parimat tulemust MK-sarjas. Eelmisel etapil Norras Trondheimis oli ta 17.

Etapivõidu sai kirja sakslane Eric Frenzel, kes edestas lõpuspurdis austerlast Wilhelm Deniflit ning kaasmaalast Johannes Rydzekit.

Kahevõistluse MK Schonachis

Kristjan Ilves on finišis 14. kohaga - elu parim tulemus! Kaotust võitjale kogunes lõpuks 43,9 sekundit.

Poolteist kilomeetrit enne lõppu eest ära sõitnud austerlane Wilhelm Denifl püütakse lõpuks kinni ning Eric Frenzel võtab etapivõidu! Denifl jääb teiseks, poodiumi kolmandale astmele tõuseb Johannes Rydzek.

Nüüd hakkab Ilves taas esimestest maha jääma, temaga koos on ka norralane Graabak. Viimane pingutus...

Viimased poolteist kilomeetrit ning Ilves on esimese 14 mehe seas. Milliseks osutub lõppkoht?

Tagumine grupp tuleb järjest lähemale ning hüppevõistluse võitnud Watabe ongi sinna jäänud. Ilves püsib aga vapralt juhtgrupis esimese 11 seas. Veel pisut alla 2,5 kilomeetri on veel minna.

6,7 kilomeetri peal on Ilves endiselt juhtgrupi viimane. Vahe liidriga 9,6 sekundit, kuid vägisi tundub, et eestlasel seal pikka pidu ei ole. Järgmine grupp on Ilvesest üheksa sekundit tagapool.

5,2 km peal on Ilvese vahe liidriga kasvanud 7,2 sekundile. Koht 11.

4,5 km punktis on Ilves langenud 11-ndaks, Watabele kaotab täpselt 5 sekundit.

Sõidetakse vaid 1,5-kilomeetrisel ringil. Kokku 7 ringi. Lund rajast kaugemal pole. Ainult kunstlumi.

3 km peal on Ilves tõusnud tagasi neljandaks. Vahed on endiselt väiksed - 14 meest mahuvad 5,2 sekundi sisse.

2,2 km vaheajapunkt: Ilves on langenud 13-mehelise grupi keskele kuuendale kohale.

Tempo tundub olevat üsna maha võetud, Ilvesel pole seltskonnas püsimine üldse raske.

0,7 km vaheajapunktis on 9 meest veel 12,8 sekundi sees, Ilves ikka neljas.

Start on antud!