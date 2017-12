Kristjan Ilves Otepää MK ärajäämisest: väga kõva põnts kõigile

Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves võistleb Otepää MK-etapi asemel, mis tänase otsuse järgi ära jääb, Saksamaal Klingenthlalis Kontinentaalkarikasarja etapil.

"Väga kurb. Otepää MK oli sportlastele ja kõigile eestlastele, kes kahevõistluse vastu huvi tunnevad, kaua oodatud sündmus. Kõva põnts ja mõru pill alla neelata," kommenteeris hetkel Soomes Lahtis viibiv Ilves telefonitsi Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Meie plaane muudab see nii palju, et tuleb lihtsalt teine võistluskoht valida. Plaanime minna madalama sarja etapile Klingenthalis, kus on kavas kolm võistlust. Nädalavahetust täiesti võistlusvabaks jätta ei taha, sest detsembris sai sellise plaaniga harjutatud, et võistlemine tundub mõistlik."

Vahepeal kimbutanud haigusest, mis sundis detsembri alguses vahele jätma Lillehammeri MK-etapi ja avaldas mõju veel ka 16.-17. detsembril Ramsaus, on Ilves võitu saanud. "Kosun vaikselt. Haigusi rohkem pole tulnud, kuid tunne pole ikkagi päris see, mis tahaks. Läheb siiski järjest paremaks," on Ilves lootusrikas.

Mis oli Ilvese jõululaual?

Jõulupühad veetis Ilves Eestis. Lõuna-Eestis sai isegi looduslikul lumel suusatatud. Paar päeva tagasi sõideti Lahtisse ("Helsingis on sama ilm mis Tallinnas, aga 100 km põhja poole on paks lumi maas") treenima ning 31. detsembri õhtul jõutakse plaanide kohaselt koju tagasi.

Kuidas Eesti rahvuslik "söömamaraton" möödus ja mis lauale pandi? Jalgrattur Rein Taaramäe avaldas Facebookis, et piirdus tatra, tuunikalasteigi ja juurviljadega. Ilves end õnneks niiviisi piitsutama ei pea.

"Sõime sama toitu, mida ilmselt kogu Eestiski söödi. Eks koguseid pidi ikka jälgima, et kõhtu punni ei ajaks. Kaalu peale astudes õnneks midagi hullu ei olnud," rääkis Ilves.