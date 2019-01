Kristjan Ilves: olen ääretult pettunud, et hüppevõistlus ära jäeti

"Olen ääretult pettunud, et võistlus ära jäi," kommenteeris kohtunike otsust Kristjan Ilves. "Treeningutel on saadud selliste ilmadega hüpatud ka nii, et silm ei pilgu."

"Minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks žürii otsustas võistluse ära jätta," lisas Ilves. "Ilmselt otsustati seda teleülekannete pärast, sest teleülekanne oleks venima hakanud. Olen äärmiselt pettunud, sest tegin eile kaks väga head proovihüpet, aga kvalifikatsioon läks untsu."

Ilves läheb kell 13.30 algavale suusasõidule rajale 26. mehena, kaotust liider Franz-Josef Rehrile on üks minut ja 55 sekundit.