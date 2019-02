Kristjan Ilves MMi treeninghüpete järel: olek on täiesti pingevaba

Ilves hüppas tänastel treeningutel vastavalt 113,5, 115,5 ja 114,5 meetri kaugusele. Teenitud punktide kohaselt näitas eestlane vastavalt 12., 17. ja 21. kohta.

Avavooru parim oli norralane Jarl Magnus Riiber (122,5 meetrit), teisel ja kolmandal hüppel sai parimad punktid jaapanlane Go Yamamoto (126 ja 128m).

Ilves andis Team Ilvese lehekülje vahendusel teada, et tunne on tal väga mõnus, ilm Austrias on täiega kena ja ta kinnitas, et tal on täiesti pingevaba olek. Lisaks lootis, et saab treeningutega veel parema tunde kätte ning et siis juba on täitsa lust ja lillepidu.

Kahevõistluse suure mäe võistlus peetakse sel reedel.