Kristjan Ilves mängib MK-sarjas nii kõrget mängu, kuhu ei ole ükski eestlane küündinud koguni 11 aastat

Olümpia on läbi ning talisportlaste jaoks jätkub hooaeg MK-sarjaga. Eesti suusasportlastest tegi Pyeongchangis parima tulemuse kahevõistleja Kristjan Ilves, kes oli kahevõistluse väikese mäe võistlusel 16. Kui sarnasele tasemele küündisid olümpial veel mõned meie suusasportlased, siis Ilves on sarnast keskmist taset näidanud ka MK-sarjas. Olümpial käinud atleetidest ei ole viimase 11 aasta jooksul keegi aga midagi sarnast suutnud.

Kahevõistlejatel on hooaja lõpuni jäänud veel kaheksa individuaalvõistlust ning enne seda hoiab Ilves MK-sarja kokkuvõttes 16. positsiooni. Näiteks 10. koht on eestlasest 85 silma kaugusel.

Viimati näitasid eestlased Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i MK-sarjas säärast taset üle kümne aasta tagasi. Viimase eestlasena jõudis FIS-i MK-sarjas hooaja kokkuvõttes 20 parema sekka Kristina Šmigun-Vähi, kelle lõpp-tulemuseks märgiti 2006/07 11. koht.

Ilvese praegusest positsioonist (MK-sarja 16. kohast) on MK-sarja kokkuvõttes suutnud paremini esineda ainult suusaässad Kristina Šmigun-Vähi, Andrus Veerpalu ja Jaak Mae ning kahevõistleja Allar Levandi.

Šmigun-Vähi on MK-sarjas olnud hooaja kokkuvõttes kahel korral teine (hooaegadel 1999/2000 ning 2002/03). Mae on olnud parimal juhul kuues (hooaeg 2001/02). Veerpalu on olnud kahel korral seitsmes (hooaegadel 2002/03 ja 2003/04). Levandi on sarnaselt Šmigun-Vähile lõpetanud hooaja esikolmikus – Levandi lõpetas hooajal 1989/90 kokkuvõttes teisena.

Ilvese praeguse hooajaga sarnast taset on suutnud näidata veel ka Ago Markvardt, kes lõpetas 1993/94 MK-sarja kokkuvõttes 17. positsioonil.

Eestlaste parimad kohad FIS-i MK-sarjas:

Kristina Šmigun-Vähi 2. koht (1999/2000, 2002/03)

Allar Levandi 2. koht (1989/90)

Jaak Mae 6. koht (2001/02)

Andrus Veerpalu 7. koht (2002/03, 2003/04)

Ago Markvardt 17. koht (1993/94)

Kui palju on Ilvesel sel hooajal veel võistelda?

Kahevõistluse MK-sari jätkub juba sel nädalavahetusel Soomes Lahtis. Laupäeval on kavas paarissprint, kuid juba pühapäeval jagatakse MK-punkte individuaalaarvestuses. Punkte on Ilvesel võimalik koguda veel Oslos (10. märtsil), Tronheimis (13. ja 14. märtsil), Klingenthalis (17. ja 18. märtsil) ning Schonachis (24. ja 25. märtsil).

Mis positsioone hoiab MK-sarjas sel hooajal ühe korra nii pargi- kui ka rennisõidus osalenud Kelly Sildaru?

Eesti talisportlastest ei ole Ilves siiski FIS-i MK-sarjades praegu kõige kõrgemal positsioonil. Nimelt on freestyle-suusataja Kelly Sildaru naiste pargisõidu konkurentsis tänu Cardrona MK-etapi võitmisele veel praegugi kokkuvõttes 13. positsioonil. Siiski ei ole Sildarul võimalik sel hooajal enam punkte juurde koguda. Rennisõidus hoiab Sildaru aga tänu Cardrona etapi teisele kohale veel enda valduses 16. tabelirida.