Kristjan Ilves lõpetas Ruka etapi 19. kohal, võit jaapanlasele

Ilves alustas päeva 135-meetrise õhulennuga ning pääses 10 km murdmaarajale 10. kohalt, liidrist Akito Watabest 1.08 hiljem.

Suusasõiduga eestlane oma kohta hoida ei suutnud ning lõpetas 19ndana (+1.46,5). Kindla võidu sai Watabe, kellele järgnesid üheksandana startinud soomlane Eero Hirvonen (+31,4) ja kaheksandana rajale pääsenud sakslane Johannes Rydzek (+32,8).

Kahevõistluse 10 km murdmaasõit

Kristjan Ilves saab 19. koha (+1.46,5).

Akito Watabele järgnevad soomlane Eero Hirvonen (+31,4) ja sakslane Johannes Rydzek (+32,8).

Watabe on võitjana finišis.

8,6 km: Ilves on grupist kümne sekundiga maha jäänud ning jätkab 18. kohal (+1.44). Vahe järgneva grupiga on 14 sekundit.

Ilves jätkab 18. kohal (+1.30) ning on endiselt oma grupi lõpus. Järgmine seltskond on temast 22 sekundi kaugusel.

7,5 km: Liider Watabe edu on Hirvoneni juhitud grupi ees 34 sekundit.

6,1 km: Ilves on 18. kohal (+1.31). Ta on grupi lõpus, kus jagatakse kohad 10-18.

Ilves on 14. kohal (+1.27) ning püsib grupis, mida juhivad sakslased Riessle ja Frenzel.

5 km: Liidri Watabe edu Schmidi ees on 33,5 sekundit. Norraka kannul on 7-meheline grupp.

Hea uudis, et Ilves püsib Frenzeli kannul ning on jätkuvalt 11. (+1.24). Soomlane Herola on jõudnud eestlase kannule.

3,6 km: Jaapanlane teeb väga head võistlust - Watabe edu on kasvanud 31-le sekundile.

Ilves on 2,5 km peal 11. kohal, vahetult Frenzeli järel (+1.16). Järgmine grupp on 11 sekundi kaugusel.

2,5 km Watabe juhib. Jaapanlasest 25 sekundi kauigusel on viieliikmeline grupp, mida juhib norralane Jan Schmid.

Frenzel on Ilvesest kolme sekundi kaugusel. Sakslasele omakorda 10 sekundit kaotab suurem grupp.

1,1 km vaheajapunktis pole suuri muutusi toimunud. Watabe juhib nüüd 21 sekundiga. Ilves endiselt kümnes ja kaotab 1.16-ga.

Ilves on startinud.

Esimesed mehed on startinud!

Tere, spordisõbrad!

Kohe algavale 10-kilomeetrisele murdmaarajale läheb Kristjan Ilves sarnaselt eilsele võistlusele kümnendana, liidrist Akito Watabest 1.08 hiljem. Kümme sekundit enne Ilvest saab stardi soomlane Eero Hirvonen, 12 sekundit tagantpoolt tuleb aga viiekordne maailmameister Eric Frenzel.