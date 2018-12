„Kontrollvõistlusel oli hüpe väga hea, oluliselt parem kui Rukal või Lillehammeris, kuid muurdmaasõit ei olnud suurt paranenud. Seega otsustasime keskpärase vormiga võistlema mitte minna,” selgitas Ilvese treenerist isa Andrus.

Pärast Lillehammerit käis Ilves uuringutel, kuid analüüside tulemused ületreeningut ega haigust ei näidanud. Vahepeal ta puhkas ja tegi kergelt trenni.

Kontrollvõistlusel selgus, et Ilvese töövõime pole ligilähedalgi vajalikule tasemele ja enesetunne on kesine, sestap otsustati teha veelgi põhjalikumad analüüsid.

„Kolmapäeval teeme uuringud, kus analüüsitakse ka südame tööd,” selgitas Andrus Ilves. „Tulemused saame teada pärast jõulupühi.”

Esialgselt on Ilvesel kavas võistelda 5. ja 6. jaanuaril Otepää MK-l, kuid isa sõnul seatakse esmatähtsaks tervis. „Praegu veel Otapää võistlusele ei mõtle, otsuse teeme uuringute tulemuste põhjal,” sõnas ta. „Kui tervisega on probleeme, pole mõtet üle võlli panema hakata. Tulevik ja tervis on peamised.”