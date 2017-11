Kristjan Ilves kustus suusarajal, kuid jäi siiski napilt punktikohale

Ilves oli reedel Rukal 12. ja laupäeval 19. Ka pühapäeval oli ta liikumas samas taktis. Esmalt sai eestlane hüppemäel kirja päeva 11. tulemuse ja suusarajal sõitis ta ka pikalt kahekümne parema seas. 10 km pikkuse distantsi lõpuosas läks aga suur grupp veel Ilvesest mööda ning nii tuli Ruka viimasel MK-etapil leppida 27. kohaga. Siiski sai ta selle eest veel juurde 4 MK-punkti.

Esikoha saavutas pühapäevasel jõuproovil sakslane Johannes Rydzek, kes edestas kaasmaalast Eric Frenzelit ja kodupubliku ees võistelnud Eero Hirvoneni.

1. Johannes Rydzek (Saksamaa)

2. Eric Frenzel (Saksamaa) +0,6

3. Eero Hirvonen (Soome) +1,9

4. Maxime Laheurte (Prantsusmaa) +7,9

5. Antoine Gerard (Prantsusmaa) +8,3

6. Espen Andersen (Norra) +9,3

7. Francois Braud (Prantsusmaa) +10,1

8. Mario Seidl (Austria) +14,9

9. Jörgen Graabak (Norra) +30,2

10. Arttu Maekiaho (Soome) +31,6

....

27. Kristjan Ilves +1.50,5

Pühapäevasel võistlusel on Ilves hüpete järel 11. positsioonil.

Ilves on nüüd ka finišis. Eestlasele seekord 27. koht.

Rydzek on võitjana finišis. Frenzel teine ja Hirvonen kolmas.

Ilves on langenud juba 28. kohale.

8,6 km peal juhib Hirvonen, kes edestab 0,3 sekundiga Graabakit ja 0,9ga Rydzekit.

Ilves on nüüd grupis, kus sõidetakse kohtadel 16.-29.

Liidergrupis on nüüd 11 meest. Ilves on langenud 17. kohale.

Seis 7,5 km peal: 1. Hirvonen, 2. Graabak +0,7, 3. Rydzek +1,2, 4. Andersen +1,3, 5. Gerard +1,8, 6. Laheurte +1,8.

6,1 km peal juhib Seidl, kes edestab 0,7 sekundiga Anderseni. Ilves ikka 16. kohal. Ilves kaotab liidrile 1.00,6ga. Järgmine jälitaja on 9,9 sekundi kaugusel.

17. kohal olev Franz-Josef Rehrl on Ilvesest maas 13 sekundiga.

Ilves on veel kaks positsiooni loovutanud ning langenud 16. kohale. Ilvesest on möödunud Björn Kircheisen ja Jan Schmid.

Seis 5,0 km peal: 1. Watabe, 2. Laheurte +0,5, 3. Seidl +0,9, 4. Andersen +1,4, 5. Rydzek +24,9, 6. Graabak +25,3 ... 16. Ilves +1.02,8.

3,6 km peal juhib jätkuvalt Watabe. Ilves on jätkuvalt 14. kohal, kuid ta on grupist maha jäänud. Kaotus liidrile on aga vähenenud ning eestlane jääb Watabest maha 58,6 sekundiga.

Ilves on mõned kohad loovutanud, kuid ta sõidab grupis, kus sõidetaksegi kohtadel 11.-14. Järgmine grupp on kaheksa sekundi kaugusel.

Seis 2,5 km peal: 1. Laheurte, 2. Seidl +5,7, 3. Andersen +6,1, 4. Watabe +6,7, 5. Hirvonen +42,7 ... 14. Ilves +1.01,6.

Laheurte juhib 1,1 km peal. Ilves ikka 11.

Nüüd on rajal ka Kristjan Ilves.

Start 10 km suusasõidule on antud!

Suusasõit on viie minuti pärast algamas.

Seis hüppevõistluse järel: Maxime Laheurte (Prantsusmaa) 154.2 punkti Espen Andersen (Norra) +0.10 (ajaline kaotus enne suusasõitu) Mario Seidl (Austria) +0.20 Akito Watabe (Jaapan) +0.21 Ho Yamamoto (Jaapan) +0.40 Wilhelm Denifl (Austria) +0.54 Antoine Gerard (Prantsusmaa) +1.02 Johannes Rydzek (Saksamaa) +1.07 Jörgen Graabak (Norra) +1.10 Eero Hirvonen (Soome) +1.11 Kristjan Ilves +1.14 Arttu Maekiaho (Soome) +1.17

Hüppevõistlus on lõppenud. Ilvesele lõpuks 11. koht.

Ässad näitavad head hüppevormi. Mario Seidl läheb 149.1 punktiga teiseks. Ilves on nüüd kaheksas. Neljal mehel veel hüpata.

Nüüd vahetub ka liider. Prantslane Maxime Laheurte hüppab 145.0 meetrit ja teenib 154.2 punkti. Sakslane Johannes Rydzek teenib omakorda 137.4 silma ja läheb neljandaks. Ilves on nüüd kuues.

Prantslane Antoine Gerard läheb 138.7 punktiga teiseks ning norralane Jörgen Graabak 136.8ga kolmandaks. Ilves on langenud neljandaks.

40 meest hüpanud: 1. Yamamoto (Jaapan) 144.2 punkti, 2. Kristjan Ilves 135.6 punkti, 2. Arttu Maekiaho (Soome) 135.0.

Ilves teeb ilusa hüppe. Eestlase hüppe pikkuseks on 134.0 meetrit. Ilves teenib 135.6 punkti, mis viib ta praegu Yamamoto järel teiseks. Ajaline kaotas Yamamotole on 34 sekundit.

30 meest on hüpanud. Endiselt juhib Yamamoto. Teiseks on kerkinud soomlane Arttu Maekiaho, kes saab jaapanlasest suusarajale 37 sekundit hiljem. 20 meest on vel tornis ning nende seas ka Kristjan Ilves.

20 meest on hüpanud. Yamamoto ülekaal on ülivõimas. Jaapanlane edestab praegu teisel kohal olevat austerlast Franz-Josef Rehrli 13,4 punktiga, mis suusarajal tähendab 54 sekundi suurust edumaad.

15 meest on hüpanud ning Yamamoto endiselt juhib. Ilvese hüppeni on veel veidike aega.

Hüppevõistlust juhib kümne hüppaja järel jaapanlane Go Yamamoto 138,0 meetri ja 144,2 punktiga.

Kolm meest on tulemuse kirja saanud. Seni on parim tšehh Ondrej Pazout 128.0 meetri ja 118.9 punktiga.

Hüpatakse 15. poomilt.

Põhivõistlus on nüüd alanud. Ilves on hüppejärjekorras 37. Kokku on põhivõistlusel stardis 50 meest.

Ilves oli kvalifikatsioonis 25.

Kail Pihol lõppvõistlusele murda ei õnnestu. Piho on hüppevõistluse kvalifikatsioonis 57. mees. Edasi lõppvõistlusele pääses 50 paremat.