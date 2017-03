20-aastane Kristjan Ilves sai Trondheimi kahevõistluse MK-etapil 17. koha.

Hüppevõistluse järel 10. kohal olnud Ilves loovutas 10 km murdmaadistantsil seitse positsiooni ja kordas oma karjääri parimat kohta. Ilves oli 17. koha saavutanud ka tänavuse hooaja Ruka etapil.

Etapivõidu võttis Trondheimis kolmandana startinud sakslane Eric Frenzel, kellele järgnesid tema koondisekaaslased Johannes Rydzek (+19,2 sekundit) ja Fabian Riessle (+22,2).

Tänavu kaheksandat korda MK-punktidele sõitnud Ilvesel kogunes kaotust võitjale minut ja 52 sekundit. Karjääri kõrgeim koht jäi eestlasel üheksa sekundi kaugusele.

Hüpete järel 46. kohal olnud Karl-August Tiirmaa jäi vahetult enne 8 km vaheaega liidritele ringiga jalgu ja võeti rajalt maha. 51. kohalt startinud Kail Piho lõpetas viimase ehk 49ndana (+5.29).

Tänane stardijärjekord pandi paika eilse kvalifikatsiooni hüpete põhjal, sest täna ei lubanud tugev tuul ja lumesadu kahevõistlejaid hüppetorni.

Frenzel tõusis tänase võiduga ka MK-sarja uueks liidriks 1534 punktiga.Senisel liidril Rydzekil on 1520 silma. Ilves on kogunud 63 punkti ning on 42. kohal.