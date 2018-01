Kristjan Ilves ei suutnud Val di Fiemme hüppemäega kohaneda

Kristjan Ilves ei näidanud sel nädalavahetusel kahevõistluse MK-sarjas kaugeltki nii häid hüppeid, nagu temalt 24 päeva enne PyeongChangi olümpiamängude võiks loota.

Täna alustas ta murdmaasõitu 20. kohalt, reedel startis 27-ndana. Täna jäi 10 km suusasõidu järel lõppkohaks 27., reedel ületas ta finišijoone 28-ndana.

"Kaks võistlust olid suhteliselt sarnased. Kuigi hüppemäel oli koht täna parem, siis kaotust suusaraja stardis kogunes rohkem kui reedel. Väikesed edusammud on tehtud, aga arenguruumi ja reservi on veel mõlemas osas," märkis Kristjani treenerist isa Andrus Ilves Delfi ja Eesti Päevalehega vesteldes.

Andruse sõnul ei suutnud Kristjan pärast Klingenthali Kontinentaalkarika etappi Val di Fiemme hüppemäega kohaneda ning ka ilm mängis treeningpäevadel vingerpussi.

"Huvitav on see, et Klingenthalis läks kõik väga hästi, aga kui siia sõitsime, siis enam ei sujunud. Teised kohanesid, tema mitte. Ta on sellel mäel vähe hüpanud. Siin on lume sisse lõigatud rada, teistel on plekist rennid. Ei olnud hea kvaliteediga mägi, paljud kritiseerisid seda. Kiirused olid kehvad," sõnas Andrus Ilves, kuid rõhutas, et vabanduseks seda tuua ei saa.

"Oleksime pidanud kohanema. Kõvemad suudavad kohaneda kiiremini ja näidata häid tulemusi. See nädalavahetus näitas, et me ei ole veel järelikult nii kõvad mehed. Aga muretsemiseks ka põhjust pole. Peame rohkem harjutama. Lõpuks on kõik siiski pisiasjades kinni."

Ilvesed sõidavad edasi Austriasse Seefeldi, kuhu enne järgmise nädala Prantsusmaa MK-etappi (Chaux-Neuve) lähevad treenima paljud koondised. "Siit on sinna kolme tunni jagu sõita ning see lühendab ka Prantsusmaa reisi. Enne järgmist võistlust on oluline natuke puhata ja analüüsida, teha teisel hüppemäel üks-kaks treeningut. Tahtsime ka Itaalias rohkem hüpata, aga paduvihma tõttu jäid trennid ära. Eks ka see andis natuke võistlusel tunda," lisas Andrus Ilves.

MK-sarja karastuse sai laupäeval ka Ilveste noorim võsuke Andreas, kes koos Han Hendrik Pihoga alustasid paaristeadet 20. kohalt, kuid võeti kümnendal kilomeetril rajalt maha. "Ta mängis oma taseme välja. Suusatas koondisekaaslastega päris võrdselt. Tema tase veel selleni ei küündi, et MK-sarjas regulaarselt võistelda. Mõned aastad läheb veel aega," sõnas isa.