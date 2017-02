Põhja suusaalade maailmameistrivõistlused Lahtis jätkuvad täna kahevõistlejatele normaalmäe meeskonnavõistlusega, kus 11 riigi konkurentsis on stardis ka Eesti nelik. Hüpete järel on Eesti meeskond 10. kohal ning ka esikaheksa koht pole meie jaoks kaugel.

Han Hendrik Piho hüppas täna 84,5 meetrit, Kail Piho sai kirja 82,5, Karl-August Tiirmaa 88 ja meie esinumber Kristjan Ilves suurepärased 96,5 meetrit. Eesti teenis 409,1 punkti.

Hüppevõistluse järel on oodatult liidrikohal Saksamaa, kes võttis individuaalvõistlusel koguni nelikvõidu. Täna 500,8 punkti kogunud Saksamaa nelikule järgnevad Jaapan, Prantsusmaa, Austria, korraliku võistluse teinud Norra, Soome, USA, Tšehhi, Venemaa, Eesti ja Itaalia.

Saksamaa ja Jaapani vahe on 4x5 km teatesõidu eel juba 44 sekundit, medalit jahtiv Norra on liidrist minuti ja seitsme sekundi kaugusel. Eesti kaotab Saksamaale kahe minutiga. Venemaa on meie koondisest 15 sekundi kaugusel, Itaalia meeskond alustab meist 4 sekundit hiljem.

Teatesõit stardib kell 15.30. Delfi kajastab võistluse tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.