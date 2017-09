Kolmekordne kahevõistluse MM-medalist tuleb tippsporti tagasi

Kolmekordne maailmameistrivõistluste medalist, Norra kahevõistleja Petter Tande teeb tippspordis comebacki.

32-aastane Tande võistles viimati hooajal 2010/11. Pärast sportlaskarjääri lõppu töötas norrakas kalamehe ja kalakasvatajana.

"Alustasin treeningute ja võistlemisega," teatas Tande Norra ajalehele Adresseavisen.

Samas kinnitas ta, et järgmise aasta taliolümpiale pääsemisest ta ei unista. "See kõik on lõbu pärast. Tahan lihtsalt hüpata ja sportlikke eesmärke ma endale seadnud ei ole."

Tande võitis 2005. aasta Oberstdorfi MMil meeskonnavõistluses kuldmedali, nii 2007. aastal Sapporos kui 2009. aastal Liberecis sai ta samal alal pronksmedali. Norraka arvel on ka kuus MK-etapi võitu.