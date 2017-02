Kaarel Nurmsalu osaleb täna suusahüppajate normaalmäe 50 parema mehe põhivõistlusel, kuid vähe puudus sellest, et teda kvalifikatsioonis sootuks torni poleks lubatud.

Poolel teel tornitippu mõõdetakse kõigi hüppajate hargivahet, et saada kinnitust, kas kombinesoon vastab nõutud mõõtudele. Eile teatas kohtunik pärast mõõtmist Nurmsalule: tore, et tulla said, aga kohtume järgmisel võistlusel. „Vastasin: mul on kõik korras, 82 sentimeetrit peab olema, 82,5 on. Mõõtja lihtsalt vaatas eelmise mehe näitusid,” selgitab Nurmsalu veidrat seika. „MM-il ollakse väga täpsed – kes vähegi eksib, starti ei saa. Mitu meest võeti juba maha.”

Õhulennu pidi tänavu tippsporti naasnud Eesti esinumber tegema enda sõnul väga keerulistes oludes. „Vahet tegelikult pole, milline tulemus on, peamine, et põhivõistlusele pääsesin. Ehk saan seal ka korraliku tuule,” loodab Nurmsalu.

Ta teenis 82,5 meetri pikkuse hüppe eest 99,4 punkti, mis viis viimasena edasi. Järgmine oli kasahh Ilja Kratov, kes jäi Nurmsalust 1,9 punkti kaugusele. Teisena pidi edasipääsust suu puhtaks pühkima suurvõistluse debütant Artti Aigro (83 m, 97,2 p). Martti Nõmme oli 55. kohal (80,5 m, 91,9 p). Põhivõistlus algab täna kell 17.30.

Jaan Martinson, Lahti