Kui just lähipäevadel ei juhtu imet tugeva lumesaju näol, siis sõidetakse selleaastase Tartu Maratoni põhisõidud Otepää-Elva originaalraja asemel Tehvandil.

Suusamaratoni toimumine Tehvandil tähendab palju muudatusi ka ürituse korralduslikus pooles. Sõidud peetakse kuuekilomeetrise kunstlumega kaetud ringi peal. Maratoni pikem distants on 34-kilomeetrine ja lühemal sõidul saab pikkust olema 16 kilomeetrit. Ehk siis pikemal distantsil läbitakse kuuekilomeetrist ringi viiel ja lühemal kahel korral (lisaks sõidetakse mõlema distantsi puhul lõppu üks neljakilomeetrine lisaring). Stardis on kaheksa klassikajälge ning suuremat osa rajast katab vähemalt neli klassikajälge.

Ringil ei ole sees kurikuulsat ja rasket Tehvandi tõusu ning raja raskusastet võib võrrelda originaalrajaga. „Ma arvan, et rada ei ole liiga raske. Julgen väita, et Tehvandil planeeritud 34-kilomeetrine pikem distants on raja tõusude summana ja üleüldiselt inimestele füüsiliselt kergem kui originaalraja esimesed 35–40 kilomeetrit,“ ütles võistluste direktor Indrek Kelk. „Sisuliselt on seekordsel Tartu Maratoni rajal üks tõsisem tõus – Kunimäe,“ lisas ta. 44. Tartu Maratoni põhisõidud peetakse kahel päeval, 25.–26. veebruaril, ning lühemale distantsile eraldi starti ei tule. „Nii laupäeval kui pühapäeval on kolm starti, ühes stardis umbes 600 suusatajat,“ ütles Kelk.

16. veebruari seisuga on pikemale distantsile registreerunuid 3048, lühemale aga 650.

16. veebruari seisuga on pikemale distantsile registreerunuid 3048, lühemale aga 650.

Registreerimine on veel avatud.

Võistluste direktori Indrek Kelgu kommentaaridega rajavideot näeb videost: