Kilp ja Ränkel pole olümpiast taastunud, sestap jäi Lahti MK vahele. Raha hakkab kah otsa saama

Miks ei osale Pyeongchangi olümpial tragilt võistelnud suusatrio Marko Kilp, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv Lahti MK-etapil?

„Kilp ja Ränkel pole olümpiast veel taastunud, Tammjärv teeb Pärnu kolledžis eksameid, nii lihtne see ongi,” selgitas Team Haanja treener Anti Saarepuu.

Lahtis löövad 15 km klassikasõidus kaasa Algo Kärp ja Andreas Veerpalu, sprinti sõitsid Kristjan Koll (38. koht) ja Henri Roos (53.).

Kilp ja Ränkel osalevad tuleval kolmapäeval Drammeni MK klassikasprindis ning sellega kuulutavad Team Haanja liikmed MK-hooaja lõppenuks. Oslo ja Faluni etappidele enam ei minda.

„Raha on otsas,” tunnistas Saarepuu ja lisas, et Oslo ja Faluni nädalavahetusele on planeeritud millegipärast ka Eesti meistrivõistlused. „Faluni MK-ajal toimuvad teatesõidud, kus sportlased peaksid esindama oma klubisid.”