KAUNIS VIDEO | Iluuisutaja Johanna Allik soovib hingematva tantsuga Vabariigile 100. aastapäeva puhul õnne

Eesti Vabariigi suure 100. juubelini on jäänud vaid loetud päevad ning oma õnnesoovid kodumaale edastas kauni videoga iluuisutaja Johanna Allik.

"Oma vanatädi lugudest ta teab, et vabaduse nimel on pidanud meie vanemad ja vana-vanemad palju kannatuste radu läbi käima. Meid valitsesid mitmed riigid, meid okupeeriti, aga me ei kaotanud lootust. Meil oli alati meie imeilus loodus, südamlikud inimesed, andekad heliloojad ja teadlased. Johanna on uhke oma riigi ning selle saavutuste üle ja loodab, et järgnev videoteos toob kõigile naeratuse näole ning sisendab usku," oli video kirjelduses kirjas.