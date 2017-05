Katrin Šmiguni abikaasa loobub pärast olümpiat Norra määrdepealiku kohast

Norra murdmaasuusakoondise pikaaegne määrdepealik Knut Nystad teatas, et taandub pärast 2018. aasta Pyeongchangi olümpiat oma kohalt.

Katrin Šmiguni ja Knut Nystadi peres kasvab kaks last: 11-aastane Kristin Helen ja 5-aastane Kristen Haakon. Vanem tütar tegeleb seejuures suusatamisega ning on omaealiste seas Norra paremikus. Järgmisest aastast saab isa ilmselt rohkem just perele keskenduda.