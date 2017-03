20-aastane Kristjan Ilves sai kahevõistluse MK-etapil Trondheimis 17. koha, korrates sellega karjääri parimat tulemust.

Hüppevõistluse järel 10. kohal olnud Ilves loovutas 10 km murdmaadistantsil seitse positsiooni. Eestlane oli 17. koha saavutanud ka tänavuse hooaja Ruka etapil.

Etapivõidu võttis Trondheimis kolmandana startinud sakslane Eric Frenzel, kellele järgnesid tema koondisekaaslased Johannes Rydzek (+19,2 sekundit) ja Fabian Riessle (+22,2).

Tänavu kaheksandat korda MK-punktidele sõitnud Ilvesel kogunes kaotust võitjale minut ja 52 sekundit. Karjääri kõrgeim koht jäi eestlasel üheksa sekundi kaugusele.

"Oli igati okei sõit. Täna oli taktikaline sõit, pidin kiiresti alustama, et eelmise grupi kätte saaks. Kolmandal ringil maksis see natuke kätte. Aga muidu igati korralik sõit, nuriseda ei saa," sõnas Ilves Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kahevõistleja sõnul võis karjääri kõrgeima koha röövida murdmaadistantsi keskosa, kus neljamehelises grupis ei tahtnud keegi tööd teha. "Sõidu keskel ei suutnud Rydzekiga kaasa minna ja meil tekkis 3-4-meheline grupp. Kahjuks ei tekkinud seal head vedurit, keegi ei tahtnud rasketes oludes tööd teha. Oli väga tuuline ja lörtsine. Seejärel lasime järgmise pundi liiga kergesti endale järele. See oli selline koht, kuhu võisid need sekundid kaduda," arutles Ilves.

Tänane stardijärjekord pandi paika eilse kvalifikatsiooni hüpete põhjal, sest tugev tuul ja lumesadu ei lubanud kahevõistlejaid täna hüppetorni.

"See oli pigem hea, et hüppeid täna ei olnud. Mul oli eilsest hea hüpe all ja korralik koht. Täna oleks heitlikes oludes keeruline olnud," lisas Ilves.

Karl-August Tiirmaa, kes oli hüpete järel 46., jäi vahetult enne 8 km vaheaega liidritele ringiga jalgu ja võeti rajalt maha. 51. kohalt startinud Kail Piho lõpetas viimase ehk 49ndana (+5.29).

Frenzel tõusis tänase võiduga ka MK-sarja uueks liidriks 1534 punktiga.Senisel liidril Rydzekil on 1520 silma. Ilves on kogunud 63 punkti ning on 42. kohal.