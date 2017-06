Karjääri lõpetanud Nurmsalu avaldas oma nälgimise kohta hirmsaid näitajaid

Teist korda karjääri lõpetanud Kaarel Nurmsalu avaldas oma Facebooki lehel, kui ekstreemsusteni oli tema "kaalunälgimine" viidud.

"Enne hooaega (jaanuari alguses) oli mu rasvaprotsent 5,4 (käisin seda mõõtmas Mustamäe haigla spetsiaalses röntgenmasinas) ja sel hetkel kaalusin 70,4 kilo. Dr Virve Vask arvas, et maksimum võin veel kaalu langetada 900 g (rasva arvelt) ehk miinimumkaal võib olla 69,5 kg. Sel hetkel arvasin, et OK, selle kaaluga võib-olla võib isegi võistelda, kuid kui kaal käes oli, tundus see siiski liiast – ei lennanud ju. Jätkasin kaalunälgimist. Veebruaris Pyeongchangis kaalusin 66,8 kg, mis ilmselgelt oli liiga madal. Pärast seda hakkas tervis märku andma ning seis oli väga paha juba Lahti MM-il," tähendas Nurmsalu.

"Kõige hullem selle juures ongi see, et mida kõrgem on motivatsioon, seda suurem on oht ennast katki nälgida – nii juhtus minuga. Luban, et saate rohkem informatsiooni minu terviseprobleemist teada hiljemalt dokumentaalfilmis, mida minust vändatakse."