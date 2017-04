Kaotus Lätile muutis Eesti curlingupaari väljavaated kesiseks

Curlingu segapaaride MMil Kanadas Lethbridge'is sai Eesti duo Erkki Lill - Maile Mölder kirja kaotuse, kui tunnistati Läti 6:4 paremust.

Kolmanda vooru järel 3:2 juhtinud Eesti ei suutnud oma edu lõpuni hoida ning pidi vastu võtma kaotuse, mis muudab väljavaated olümpiale pääseda õhkõrnaks - lootuste elushoidmiseks tuleks järgmistes mängudes võita nii Jaapanit kui ülitugevat Ungarit.

Kui Eestil on kirjas kaks võitu ja kolm kaotust, jätkab Läti samal ajal kuue matši järel täiseduga ning on play-off koha juba kindlustanud. Lätlaste järel on järgmised tiimid aga väga tihedalt: Ungari (4-2), Soome (3-2), Valgevene (2-3), Brasiilia (2-3), Eesti (2-3), Jaapan (2-3), Horvaatia (0-5).

Kaheksa võistkonnaga alagrupist pääsevad edasi kolm esimest, lisaks parim neljanda koha tiim.