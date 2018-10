Kalev Allikveer: sportlane ma ei ole, aga kakluses ikka osalen

Kalev, kas sa enne talvist surfamist olid purjelauasõitu vee peal üldse proovinudki?

Esimest korda nägin purjelauda Alžeerias, see võis olla 1973. aastal. Olin lõpetanud Mereakadeemia ja töötasin laeval. Mingi prantslane oli, tegin käte ja jalgadega selgeks, et tahan proovida. Isegi sain sõitma. Tegin kohapeal jooniseid ja võtsin mõõte. Fotoaparaati mul ei olnud, aga keegi tegi paar fotot ka.

Tuukri tänaval asus laevanduse puidutsehh. Viisin joonised sinna ja palusin, et mehed teeksid midagi. Olin kaks kuud merel ja tagasi tulles oli kaks lauda valmis. Esimesteks purjedeks, täpselt ei mäleta, oli vist 470 foka, no kolmnurkne puri oli.

See, et Harkule välja jõudsid, oli täielik juhus?

Ma ei olnud Harku järve näinud enne, kui 1975. aastal seal kooperatiivi saime (tol ajal ehitati hulk maju kooperatiivmajadena, kus elanikud pidid korteri saamise eest maksma). Kuulnud muidugi olin. Kolisime sinna ja siis saigi vastlapäevaks 2-aastasele pojale puri kelgu külge pandud, et vedama ei peaks. Harku järv asus lähemal kui mäed, ei viitsinud mina kaugele minna.

Nägemata ei kujutakski ette, et Õismäe kortermaja keldris on töökoda, kus on tehtud ilmselt sadu talisurfikelke. Enne hooaja algust veedad seal päevi, aga ka hooajal, et midagi veel parandada, kellelegi veel üks kelk teha, uiske lihvida. Oskad sa pakkuda, kui palju kelke sa teinud oled?

Ma olen püüdnud teha eri tüüpe eksperimentaalseid kelke, et teada saada, mis kuidas käitub. Ühesuguseid ma eriti ei tee. Iga kelk on erinev, erinevate pöörderaadiustega. Rohkem katsetan ja leiutan.