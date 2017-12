Kahevõistluse Otepää MK etapp jääb ära!

2018. aasta Otepää kahevõistluse MK-etapi korraldajad otsustasid tänasel koosolekul, et lumepuudusel ei saa 6.-7. jaanuaril toimuvaid võistlusi pidada.

MK-etapi korraldajad arutasid võistluse toimumise võimalusi juba alates kella üheksast hommikul. „Kõndisime läbi kogu suusaraja ja otsisime kohta, kuhu võiks teha alternatiivse stardi ja finišipaiga. Seejärel läksime hüppemäele, ent seal oli probleem veel suurem," rääkis MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt. „60 meetri piirist ülespoole on mägi kaetud vaid loodusliku lumega, kuid seda on nii vähe, et võrgud paistavad välja. Ohutuse tõttu poleks sellistes tingimustes lubatud hüpata."

Markvardti sõnul oleks võistluse korraldamiseks vaja 5000 kanti lund. Sellest 500 läheks hüppemäele ja 4500 suusarajale. „Sellist kogust pole meil kusagilt võtta. Isegi Haanjas pole ju lumi kusagil hunnikus," nentis ta. „Ilmaprognoos on samuti halb. Külma lubatakse kaks-kolm kraadi ja sedagi vaid mõneks tunniks. Sellises olukorras tuli võistluse korraldamisest loobuda."

Täna oli ühtlasi viimane aeg Rahvusvahelisele Suusaliidule (FIS) loobumisest teatada. „Palju hullem olnuks ju see, kui kutsume võistlejad kohale ja ütleme eelmisel õhtul, et võistelda ikkagi ei saa," leidis Markvardt.

Kuigi võistlus jääb ära, on korraldajad teinud juba omajagu kulutusi. Markvardt usub, et kõik arved saavad makstud ning kellegi teise arvelt midagi juurde ei võeta. „Meil on ju lepingud sõlmitud ja mingi raha olemas," kinnita ta.

FISi esindaja, norralane Jan Rune Grave rääkis ERRile, et järgmisel aastal saab Otepää uuesti MK-etapi korraldajaks kandideerida ning on suur tõenäosus, et Eestile uus võimalus ka antakse.