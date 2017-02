Järgmise aasta olümpialinnas Pyeongchangis MK-etapil võistlev suusahüppaja Kaarel Nurmsalu pidi Lõuna-Koreas enne esimest kvalifikatsioonivõistlust läbi tegema mitmeid sekeldusi transpordi ja hotelliga.

"Kogu eilne päev oli kergelt öeldes komöödia. Alustuseks hilines lend ligi kaks pool tundi, mida ikka tuleb ette. Hilinenud lend ei tekitanud probleeme mitte ainult teadmises,et unetunde kipub enne kvalifikatsiooni väheks jääma, aga ka korraldajate transpordis (lennujaam-hotell)," kirjutas Nurmsalu oma Facebooki fännilehel.

"Maandudes valitses lennujaamas tühjus ja seega tuli ise transport leida, mis hotelli viiks. Kolm tundi jääkülmas bussis sõitu (muide soojendus oli juhil maksimumi peale keeratud) ja lõpmatuna tunduv teekond sai lõpu hommikul 6.22, kui lõpuks hotelli jõuti. Paar tundi und ja sukeldumine rutiini.

Ja enne mäele minekut tuli veel ka suusad kuskilt leida, sest keegi hotellitöötajadest kartis, et suusad võivad hapuks minna ja viis need keldrisse. Võib vist öelda,et elu on seiklus?"

Seiklustest hoolimata pääses Nurmsalu kvalifikatsioonist kindlalt edasi ning osaleb täna Eesti aja järgi kell 13 algaval põhivõistlusel.